Генсек ООН Антониу Гутерреш еще летом отказался от участия в Глобальном саммите мира, зато с радостью посетил саммит БРИКС в России. Эта встреча ему настолько понравилась, что он высказался о ней в положительном контексте.

Так, Антониу Гутерреш похвалил саммит БРИКС, в частности с воодушевлением отозвался о Казанском Кремле. Его восхищение процитировали российские СМИ, передает 24 Канал.

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Гутерреш похвалил саммит БРИКС

Антониу Гутерреш попал в скандал после своего участия в саммите БРИКС, который проходил в российской Казани. Там он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным, а после этого похвалил саммит, на котором якобы решали важные вопросы.

Мне довелось посетить Казанский Кремль, это как великолепное чудо света. Я считаю, что все саммиты, на которых происходит единение стран, являются очень важными, благодаря этому решаются глобальные проблемы в мире,

– процитировал слова Гутерреша пропагандист Павел Зарубин.

К слову, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица напомнил, что когда-то ООН заключила соглашение об отношениях с МУС. Есть указания, которые регулируют любую потенциальную встречу между представителем секретариата ООН и лицом, в отношении которого выдан ордер на арест МУС, то есть Путиным.

По его словам, ни Совет Безопасности, ни Генеральная Ассамблея не давали поручений генсеку ООН взаимодействовать с БРИКС, а тем более принимать приглашения от лица, в отношении которого МУС выдал ордер на арест, что является грубым нарушением.