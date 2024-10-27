Так, Антоніу Гутерреш похвалив саміт БРІКС, зокрема із натхненням відгукнувся про Казанський Кремль. Його захоплення процитували російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Гутерреш похвалив саміт БРІКС

Антоніу Гутерреш потрапив у скандал після своєї участі в саміті БРІКС, який проходив у російській Казані. Там він зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним, а після цього похвалив саміт, на якому нібито вирішували важливі питання.

Мені довелося відвідати Казанський Кремль, це як чудове диво світу. Я вважаю, що всі саміти, на яких відбувається єднання країн, є дуже важливими, завдяки цьому вирішуються глобальні проблеми у світі,

– процитував слова Гутерреша пропагандист Павло Зарубін.

До слова, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця нагадав, що колись ООН уклала угоду про відносини з МКС. Є вказівки, які регулюють будь-яку потенційну зустріч між представником секретаріату ООН та особою, щодо якої видано ордер на арешт МКС, тобто Путіним.

За його словами, ні Рада Безпеки, ні Генеральна Асамблея не давали доручень генсеку ООН взаємодіяти з БРІКС, а тим більше приймати запрошення від особи, щодо якої МКС видав ордер на арешт, що є грубим порушенням.