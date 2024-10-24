Однако Роль Индии прежде всего заключается в противостоянии Китаю, цели которого выглядят довольно угрожающе. Подробнее о влиянии Индии на БРИКС 24 Каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов.

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Роль Индии в БРИКС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в саммите БРИКС, который с 22 октября проходит в Казани. Во время встречи с Владимиром Путиным в рамках саммита Моди призвал его к завершению войны и установлению скорейшего мира.

Конечно, российскому диктатору выступление Моди не было по душе. В частности, по мимике было понятно, что Путин не доволен таким заявлением премьера Индии.

Индия беспрекословно может влиять (на этот блок – 24 Канал), особенно учитывая то, что БРИКС планирует расширяться. То есть формируются новые группы влияния. Индия держит статус-кво – это для нее способ держать баланс в отношениях с автократиями. Она "выжирает" все недорогие ресурсы в России, ей это нужно,

– заметил Артур Харитонов.

В Индии экономика, очень быстро развивается. Поэтому они нуждаются в огромном количестве ресурсов для своей индустриализации, поэтому сотрудничество с Россией является для них необходимым. Тем более

"Это часть индийского видения – как они видят себя через 10 лет, как они во всем побеждают Китай. Потому что Индия имеет большой конфликт, в частности военный, с Китаем. Пекин претендует на индийские территории", – подчеркнул Харитонов.

В то же время Индия прочно завязана на продемократических альянсах. В частности, Индия является частью Четырехстороннего диалога по вопросам безопасности (с англ. Quadrilateral Security Dialogue, QSD или Quad group of nations, QUAD), в который также входят Австралия, США и Япония.

"Понятно, что Индия не будет ни на стороне Китая, ни России. Она гораздо ближе к демократиям, чем может казаться. Итак, будет создана новая фракция, которая будет пытаться не допустить глобальных целей Си Цзиньпина: создание антисанкционного клуба, развитие военного крыла, которую продвигает Иран и т.д.", – подытожил Харитоненко.

Добавим, что во время саммита БРИКС Си Цзиньпин заявил, что убежден в том, что дружба Китая с Россией продлится "на протяжении поколений".