А Китай и Индия, которые хоть и имеют общие точки пересечения, но совсем иначе видят мир. Подробнее 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

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Какие факторы указывают на то, что саммит БРИКС стал провальным для России

Отсутствие Саудовской Аравии на саммите БРИКС – это сигнал, что Россия в один момент может или попасть в пропасть, или оставаться стабильной и продолжать воевать.

Поэтому российские пропагандисты навязывают "русский мир". Но его не хотят принимать, в частности Китай и Индия. Они имеют общие интересы с Россией, но совсем иначе видят, как должен быть устроен мир.

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Однако Индия и Китай не перестанут меньше покупать нефти у России. Наоборот, если цена упадет, нарастят закупку. Им очень важно, чтобы можно было по дешевке покупать нефть и в большом количестве. Для мира это также выгодная история.

Поэтому слышим от Саудовской Аравии, что она не соглашается на политику России и имеет проблемы в отношениях с ней. Саудиты являются одними из крупнейших производителей нефти в мире, они формируют цену на нее,

– отметил Валерий Клочок.

ОПЕК+, куда входят Россия и США, также теряет свою актуальность. Москва не придерживается договоренностей по выполнению договорных обязательств об уменьшении объема добычи нефти для содержания высокой цены. Россиянам важно количество и деньги. А это, в свою очередь, может сыграть злую шутку с ними. Вопрос только времени. Индия в этом может помочь, выкачивая из России дешевую нефть.

Сегодня из-под влияния БРИКС выходят страны, в частности Китай, которые не хотят проводить одинаковую политику с Россией, потому что у них совершенно другие задачи и цели,

– отметил Клочок.

Пекин видит иной сценарий развития боевых действий в Украине, он не совпадает с российским. Китаю пока не выгодно сотрудничество КНДР с Россией, возможно, впоследствии все изменится. Но сейчас "самостоятельность" Ким Чен Ына может обернуться против него. Учитывая все эти факторы, можно констатировать, что саммит БРИКС не был успешным для Кремля.