Что Трамп пообещает Путину

Дональд Трамп ничего оригинального не придумал. Его идея связана с необходимостью замораживания конфликта, путем создания демилитаризованных и автономных зон по обе стороны границы или же линии разграничения.

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При этом ни Украина не должна официально отказываться от контроля над своими территориями, ни Россия не должна отказываться от своих претензий на территории Украины. Аргументом для того, чтобы Владимир Путин согласился с этой идеей является отказ США от евроатлантической интеграции Украины по крайней мере на несколько лет. Также якобы должно быть осознание того факта, что окончательное соглашение между Украиной и Россией не может быть достигнуто до тех пор, пока во главе России стоит Путин.

Важнейшим вопросом в этом плане является то, почему на него должен согласиться Путин, да еще и в то время, когда его войска продолжают наступление на украинские территории, а самолеты и беспилотники пытаются уничтожить украинскую инфраструктуру.

То, что Путин заинтересован в том, чтобы Украина не вступала в НАТО, и готов обменять обещание замораживания украинской евроатлантической интеграции на замораживание войны в Украине, – тоже что-то очень странное.

В Кремле никогда не боялись евроатлантической интеграции Украины, а боялись, что она может создать условия для того, чтобы Украина не была интегрирована в Россию. Если вступления в НАТО не будет, но и возможности продолжать войну с целью интеграции Украины не будет, то и вопрос интеграции в НАТО для России не будет казаться принципиальным.

Тем более в ситуации, когда большая часть стран-членов НАТО и так пока не готова даже к приглашению Украины в Альянс, не говоря уже о полноправном членстве.

Еще один важный момент – это то, что в лагере Трампа хотят оставить Украину Европе. То есть чтобы миротворческими войсками в демилитаризованных зонах были именно войска европейских стран. Но для России это войска стран НАТО.

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Для Москвы это будет означать, что Украина становится частью военной инфраструктуры Альянса. Следующие действия Москвы по захвату украинских территорий могут привести к прямому конфликту между Россией и странами НАТО. А это именно то, чего Россия хотела бы избежать.

Это уже было: какие угрозы хочет использовать Трамп

Еще одно: а как вообще Трамп собирается заставить Путина начать какие-либо переговоры? У команды Трампа никаких четких ответов нет. Они подчеркивают, что политик может угрожать Путину тем, что обвалит экономику России. Но никаких реальных инструментов для того, чтобы обвалить экономику России у Трампа, нет. Такие угрозы могли бы действовать только в 2022 году, когда Запад только начал санкции, и Кремль боялся последствий для своей экономики.

За эти 2,5 года Москва показала, что сотрудничество с Китаем и Индией нивелирует значение санкций Запада для выживания экономики России и позволяет сосредоточивать ресурсы для продолжения войны с Украиной, а также для поддержания определенного уровня социальной стабильности и развертывания возможности ВПК.

Как Трамп собирается изменить эту ситуацию, пожалуй, не знает никто из его советников. Любая угроза обвалить российскую экономику еще серьезнее толкает Путина в объятия Си Цзиньпина. А это именно то, чего бы хотел предотвратить Трамп, который считает Китай главной угрозой для США.

У Трампа нет плана "Б"

План по окончанию войны существует только в том мире, который нарисован Трампом и его командой советников. Он не имеет ничего общего с реальным миром. Это мир веры в то, что если Трамп станет президентом США, то многие проблемы решатся сами собой хотя бы потому, что президент США будет активнее и жестче в отношении этих проблем, чем тот, кто находится в Белом доме сегодня.

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Трампа ожидает непростая встреча с реальностью. Остается только спрашивать: что будет делать Трамп, если действительно станет президентом США и убедится, что Путину плевать на все его угрозы и предложения? Никакого плана "Б" у Трампа не существует, потому что он не осознает, что может стать президентом США в совершенно другом, менее комфортном мире, чем тогда, когда он был президентом США в предыдущий раз.

Ожидает ли Трампа потрясающее фиаско на посту президента США? Ответ – да. Может ли это фиаско привести к новой эскалации ситуации в мире и третьей мировой войне? Ответ – да. Осознает ли это Трамп? Ответ – нет. Имеет ли какое-то реальное значение план, который Трамп предлагает для окончания войны в Украине? Нет.

Чтобы закончить войну в Украине, нужно более активное участие Запада.