Ситуация – вполне стабильна

Вероятно, командование ОТГ "Белгород" пыталось решить по меньшей мере три основных задачи в тактической зоне.

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Завершить захват северной части Волчанска и одновременно расширить свою "зону контроля" на этом направлении благодаря захвату села Тихое, что к востоку от города. Вернуть себе полностью контроль за селом Глубокое и заодно при возможности максимально ближе продвинуться к селу Липцы. Демонстрационными действиями сковать максимальное количество украинских войск именно на Волчанском направлении, чтобы не дать возможности их командованию усиливать Курское и Купянское направления.

В реальности результаты деятельности российского командования ОТГ "Белгород" выглядят, скажем так – противоречивыми. Особенно, после истории с Агрегатным заводом в Волчанске.

Пожалуй, единственное, чем могут похвастаться в этой зоне россияне – сначала удержанием части, а затем и возвращением под свой контроль остатков села Глубокое. В остальных случаях – ни попытка в течение нескольких суток октября продвинуться в село Тихое, ни такие же попытки в направлении Бугруватка – Старица, или в направлении Лукьянцы – Липцы или Глубокое – Липцы, в частности, вдоль Травянского водохранилища, не привели к каким-то результатам.

В этих попытках были замечены подразделения из состава тех частей 69-й МСД, которые на конец прошлого месяца находились в оперативном резерве первой очереди. Кроме них, несколько раз передовые подразделения 11-го армейского корпуса "оживали" на указанных направлениях.

Поэтому, несмотря на периодическое "тяни-толкай" в тактической зоне, связан преимущественно с захватом\потерей обеими сторонами отдельных наблюдательных пунктов или позиций отделения, в частности в Волчанске, ситуацию вполне можно считать стабилизированной по состоянию на данный момент.

Возможные дальнейшие действия вражеского войска

Далее поговорим о возможных дальнейших действиях противника непосредственно на тактическом уровне и возможном развитии событий на большем – оперативно-тактическом.

На тактическом уровне противник попытается таки обойти Волчанск, или с востока (прорвавшись в направлении на Волчанские Хутора, через Тихое), или возобновит штурмовые действия в направлении Бугруватка – Старица, или вдоль одного из берегов Северского Донца. Цель – форсировать реку Волчья и создать условия для дальнейшего общего продвижения в сторону Белого Колодезя и Рубежного.

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На вспомогательном направлении, вероятно, противник может немного сместить направление своих атакующих действий и попытаться пробиться к дамбе Травянского водохранилища через "дачи". Или вообще перенести свои главные усилия на дирекцию Зеленое – Нескучное, вдоль реки Муром.

На большем, оперативно-тактическом уровне, я бы ожидал несколько вещей. Интенсивных попыток противника расширить зону активных боевых действий. Ведь сейчас добиться кардинального успеха в деле "сковывания" сил и средств ВСУ в пределах группировок ВСУ на Харьковском направлении россиянам не удается. Их состав и структура остаются более или менее стабильными. Любые их изменения и перегруппировки носят лишь "фрагментарный характер" и не имеют значительного, в оперативном смысле, объема.

В этом контексте наиболее вероятными направлениями действий противника могут быть:

стык Сумской и Харьковской областей,

дирекция на Двуречную, вдоль правого берега реки Оскол.

Сейчас у командования противника просто нет соответствующего объема сил и средств, чтобы спланировать, организовать и устроить это на практике (или, хотя бы, попытаться это сделать). Однако это вовсе не означает, что оно не видит этой возможности или не думает об этом.

Уже скоро станут понятны планы россиян на зиму

И главное – в течение ближайших 2-х месяцев станет понятным, по крайней мере в основных очертаниях, замысел российского командования на зимнюю кампанию. В оперативном отношении "проблему Волчанска" в течение этого периода оккупантам придется решать. По одной, но простой причине – это "недоделанное" создание буферной зоны, которое сейчас используется российским командованием, как своеобразный "дамоклов меч" оперативно-тактического масштаба для наших войск, отвлекает и значительную часть собственно российских войск из состава УВ "Север".

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В частности, здесь действует не менее половины 6-й общевойсковой армии, большая часть 11-го АК и определенные комплекты войск. Но они не способны ни прорваться к Белому Колодцу, ни значительно расширить этот "огрызок" буферной зоны по флангам или в глубину.

Более того, все эти силы и средства очень пригодились бы российскому командованию в других местах, особенно под Курском и в направлении на Купянск. Однако, насколько я понимаю, россиянам для того, чтобы продолжить расширение буферной зоны, нужны будут дополнительные силы и средства.

Это притом, что Суджу "отбить" пока не удается (а скоро уже ноябрь), и под Купянском хоть и удалось прорваться к Осколу, но темпы там не такие, чтобы надеяться на "быстрый и безусловный" успех уже в ближайшее время.

Поэтому, если мысленно допустить, что на зиму командование противника задумалось о Славянске и Краматорске, где одну из основных партий придется играть УВ "Запад", всю эту возню, в частности Курск и Волчанск, в полосе УВ "Север" придется или решать кардинальным образом, или прекращать (пусть в виде какой-то стабилизации).

Иначе, "столичному" округу придется исключительно самостоятельно, в очень неблагоприятных для себя условиях и с минимумом резервов и "брать" Купянск, и прорываться на Боровую и Лиман, и даже попробовать форсировать с севера на юг Северский Донец, в направлении на Северск.