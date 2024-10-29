Що Трамп пообіцяє Путіну

Дональд Трамп нічого оригінального не вигадав. Його ідея пов'язана з необхідністю замороження конфлікту, шляхом створення демілітаризованих та автономних зон по обидва боки кордону або ж лінії розмежування.

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При цьому ані Україна не має офіційно відмовлятися від контролю над своїми територіями, ані Росія не має відмовлятися від своїх претензій на території України. Аргументом для того, щоб Владімір Путін погодився з цією ідеєю є відмова США від євроатлантичної інтеграції України принаймні на кілька років. Також, мовляв, має бути усвідомлення того факту, що остаточна угода між Україною та Росією не може бути досягнута до того часу, поки на чолі Росії є Путін.

Найважливішим питанням у цьому плані є те, чому на нього має погодитися Путін, та ще й у той час, коли його війська продовжують наступ на українські території, а літаки та безпілотники намагаються знищити українську інфраструктуру.

Те, що Путін зацікавлений у тому, щоб Україна не вступала до НАТО, і готовий обміняти обіцянку замороження української євроатлантичної інтеграції на замороження війни в Україні, – теж щось дуже дивне.

У Кремлі ніколи не боялися євроатлантичної інтеграції України, а боялися, що вона може створити умови для того, щоб Україна не була інтегрована до Росії. Якщо вступу до НАТО не буде, але й можливості продовжувати війну з метою інтеграції України не буде, то і питання інтеграції в НАТО для Росії не видаватиметься принциповим.

Тим паче у ситуації, коли велика частина країн-членів НАТО і так поки що не готова навіть до запрошення України до Альянсу, не кажучи вже про повноправне членство.

Ще один важливий момент – це те, що у таборі Трампа бажають залишити Україну Європі. Тобто щоб миротворчими військами у демілітаризованих зонах були саме війська європейських країн. Але ж для Росії це війська країн НАТО.

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Для Москви це означатиме, що Україна стає частиною військової інфраструктури Альянсу. Наступні дії Москви з захоплення українських територій можуть призвести до прямого конфлікту між Росією та країнами НАТО. А це саме те, чого Росія хотіла б уникнути.

Це вже було: які погрози хоче використати Трамп

Ще одне: а як взагалі Трамп збирається примусити Путіна розпочати будь-які перемовини? У команди Трампа ніяких чітких відповідей нема. Вони підкреслюють, що політик може погрожувати Путіну тим, що обвалить економіку Росії. Але ніяких реальних інструментів для того, щоб обвалити економіку Росії у Трампа, нема. Такі погрози могли б діяти тільки у 2022 році, коли Захід тільки розпочав санкції, й Кремль боявся наслідків для своєї економіки.

За ці 2,5 роки Москва показала, що співпраця з Китаєм та Індією нівелює значення санкцій Заходу для виживання економіки Росії та дозволяє зосереджувати ресурси для продовження війни з Україною, а також для підтримання певного рівня соціальної стабільності та розгортання можливості ВПК.

Як Трамп збирається змінити цю ситуацію, мабуть, не знає ніхто з його радників. Будь-яка погроза обвалити російську економіку ще серйозніше штовхає Путіна в обійми Сі Цзіньпіна. А це саме те, чого б хотів запобігти Трамп, який вважає Китай головною загрозою для США.

У Трампа нема плану "Б"

План щодо закінчення війни існує лише у тому світі, який намальований Трампом і його командою радників. Він не має нічого спільного з реальним світом. Це світ віри у те, що якщо Трамп стане президентом США, то багато проблем вирішаться самі собою хоча б тому, що президент США буде активнішим та жорсткішим щодо цих проблем, аніж той, хто перебуває у Білому домі сьогодні.

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Трампа очікує непроста зустріч з реальністю. Залишається лише запитувати: що буде робити Трамп, якщо дійсно стане президентом США і переконається, що Путіну плювати на всі його погрози та пропозиції? Ніякого плану "Б" у Трампа не існує, бо він не усвідомлює, що може стати президентом США в абсолютно іншому, менш комфортному світі, ніж тоді, коли він був президентом США у попередній раз.

Чи очікує Трампа приголомшливе фіаско на посаді президента США? Відповідь – так. Чи може це фіаско призвести до нової ескалації ситуації у світі та третьої світової війни? Відповідь – так. Чи усвідомлює це Трамп? Відповідь – ні. Чи має якесь реальне значення план, який Трамп пропонує для закінчення війни в Україні? Ні.

Щоб закінчити війну в Україні, потрібна активніша участь Заходу.