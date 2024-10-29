А Китай та Індія, які хоч і мають спільні точки перетину, але зовсім інакше бачать світ. Детальніше 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Які фактори вказують на те, що саміт БРІКС став провальним для Росії

Відсутність Саудівської Аравії на саміті БРІКС – це сигнал, що Росія одного моменту може або потрапити у прірву, або залишатиметься стабільною і продовжуватиме воювати.

Тому російські пропагандисти нав'язують "русскій мір". Але його не хочуть приймати, зокрема Китай та Індія. Вони мають спільні інтереси з Росією, але зовсім інакше бачать, як повинен бути влаштований світ.

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Проте Індія та Китай не перестануть менше купувати нафти у Росії. Навпаки, якщо ціна впаде, наростять закупівлю. Їм дуже важливо, аби можна було задешево купувати нафту й у великій кількості. Для світу це також вигідна історія.

Тому чуємо від Саудівської Аравії, що вона не погоджується на політику Росії та має проблеми у відносинах з нею. Саудити є одними з найбільших виробників нафти у світі, вони формують ціну на неї,

– наголосив Валерій Клочок.

ОПЕК+, куди входять Росія та США, також втрачає свою актуальність. Москва не дотримується домовленостей щодо виконання договірних зобов'язань про зменшення обсягу видобутку нафти для тримання високої ціни. Росіянам важлива кількість та гроші. А це, своєю чергою, може зіграти злий жарт з ними. Питання лише часу. Індія у цьому може допомогти, викачуючи з Росії дешеву нафту.

Сьогодні з-під впливу БРІКС виходять країни, зокрема Китай, які не хочуть проводити однакову політику з Росією, тому що у них абсолютно інші завдання та цілі,

– зазначив Клочок.

Пекін бачить інакший сценарій розвитку бойових дій в Україні, він не збігається з російським. Китаю наразі не вигідна співпраця КНДР з Росією, можливо, згодом все зміниться. Але зараз "самостійність" Кім Чен Ина може обернутися проти нього. З огляду на всі ці фактори, можна констатувати, що саміт БРІКС не був успішним для Кремля.