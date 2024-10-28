В составе саммита БРИКС не было многих лидеров, на которых рассчитывала Россия. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Зеленский о саммите БРИКС

Зеленский считает, что пока саммит БРИКС провалился и пока нет никакого союза между странами-участницами.

Президент Украины также добавил, что Путин сам раскалывает БРИКС своей политикой войны. Россия очень хочет поляризовать мир и разделить его на Запад и БРИКС, и пока ей не удалось это сделать.

Все понимают, что он убийца, все понимают, что он террорист. Понимают, что сегодня есть дешевый энергоресурс. И некоторые государства этим пользуются. Но даже те государства, которые понимают, что могут выровнять свою экономику, не хотят пачкаться о Путина,

– говорит Зеленский.

Глава государства отметил, что Путин является непоследовательным в своих решениях. Даже бразильско-китайские предложения, которые были достаточно условными, Путин, с точки зрения территориальной целостности, не хочет поддерживать. Именно поэтому Бразилия не приехала на саммит в Казань.