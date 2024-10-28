У складі саміту БРІКС не було багатьох лідерів, на яких розраховувала Росія. Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Зеленський про саміт БРІКС

Зеленський вважає, що наразі саміт БРІКС провалився і поки що немає жодного союзу між країнами-учасницями.

Президент України також додав, що Путін сам розколює БРІКС своєю політикою війни. Росія дуже хоче поляризувати світ і розділити його на Захід та БРІКС, та поки що їй не вдалося це зробити.

Всі розуміють, що він вбивця, всі розуміють, що він терорист. Розуміють, що сьогодні є дешевий енергоресурс. І деякі держави цим користуються. Але навіть ті держави, які розуміють, що можуть вирівняти свою економіку, не хочуть маратися об Путіна,

– каже Зеленський.

Глава держави зазначив, що Путін є непослідовним у своїх рішеннях. Навіть бразильсько-китайські пропозиції, що були достатньо умовними, Путін, з погляду на територіальну цілісність, не хоче підтримувати. Саме тому Бразилія не приїхала на саміт до Казані.