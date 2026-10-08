Глава Европейского совета Антониу Кошта пригласил президента Владимира Зеленского на саммит лидеров ЕС, который состоится на следующей неделе
Глава Европейского совета Антониу Кошта пригласил президента Владимира Зеленского на саммит лидеров ЕС, который состоится на следующей неделе. В ходе телефонного разговора политики обсудили прогресс Украины на пути к членству в союзе и график открытия переговорных кластеров.
Об итогах беседы Антониу Кошта рассказал в своем посте в социальной сети X.
О чем говорили политики?
По его словам, европейская сторона с нетерпением ждет открытия двух переговорных блоков уже в ближайшие дни, а также всех остальных – до конца года.
Особое внимание в ходе переговоров чиновники уделили безопасной ситуации и систематическим атакам со стороны России. Глава Европейского совета указал на существенное усиление российских ударов по территории Украины.
По словам Кошты, подобные действия Кремля явно свидетельствуют об отсутствии у России подлинной заинтересованности в мирных переговорах.
ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир. Пришло время России прекратить войну,
– подчеркнул президент Евросовета.
Напомним, Еврокомиссия представила " стратегию подготовки ЕС к предстоящему расширению " и предложила Украине отдельную "дорожную карту" процесса вступления. Документ предусматривает постепенную интеграцию Украины, в частности в оборонной и аграрной сферах, еще до получения членства.
Также Брюссель планирует расширить применение голосования квалифицированным большинством на промежуточных этапах переговоров, чтобы отдельные страны не могли в одиночку блокировать открытие переговорных кластеров или другие решения. В то же время окончательное вступление нового государства в ЕС по-прежнему будет требовать согласия всех стран-членов.