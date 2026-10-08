Глава Европейского совета Антониу Кошта пригласил президента Владимира Зеленского на саммит лидеров ЕС, который состоится на следующей неделе. В ходе телефонного разговора политики обсудили прогресс Украины на пути к членству в союзе и график открытия переговорных кластеров.

Об итогах беседы Антониу Кошта рассказал в своем посте в социальной сети X.

О чем говорили политики?

По его словам, европейская сторона с нетерпением ждет открытия двух переговорных блоков уже в ближайшие дни, а также всех остальных – до конца года.

Особое внимание в ходе переговоров чиновники уделили безопасной ситуации и систематическим атакам со стороны России. Глава Европейского совета указал на существенное усиление российских ударов по территории Украины.

По словам Кошты, подобные действия Кремля явно свидетельствуют об отсутствии у России подлинной заинтересованности в мирных переговорах.

ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир. Пришло время России прекратить войну,

– подчеркнул президент Евросовета.

Напомним, Еврокомиссия представила " стратегию подготовки ЕС к предстоящему расширению " и предложила Украине отдельную "дорожную карту" процесса вступления. Документ предусматривает постепенную интеграцию Украины, в частности в оборонной и аграрной сферах, еще до получения членства.

Также Брюссель планирует расширить применение голосования квалифицированным большинством на промежуточных этапах переговоров, чтобы отдельные страны не могли в одиночку блокировать открытие переговорных кластеров или другие решения. В то же время окончательное вступление нового государства в ЕС по-прежнему будет требовать согласия всех стран-членов.