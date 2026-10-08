Про підсумки розмови Антоніу Кошта розповів у своєму дописі в соцмережі X.

Про що говорили політики?

За його словами, європейська сторона з нетерпінням чекає на відкриття двох переговорних блоків вже найближчими днями, а також усіх решти – до кінця року.

Окрему увагу під час переговорів урядовці приділили безпековій ситуації та систематичним атакам з боку Росії. Очільник Європейської ради вказав на суттєве посилення російських ударів по території України.

За словами Кошти, подібні дії Кремля чітко свідчать про відсутність у Росії справжньої зацікавленості у мирних переговорах.

ЄС і надалі підтримуватиме Україну, доки не буде досягнуто справедливого та тривалого миру. Настав час Росії припинити війну,

– підкреслив президент Євроради.

Нагадаємо, Єврокомісія представила стратегію підготовки ЄС до майбутнього розширення та запропонувала Україні окрему дорожню карту вступного процесу. Документ передбачає поступову інтеграцію України, зокрема в оборонній та аграрній сферах, ще до набуття членства.

Також Брюссель планує розширити застосування голосування кваліфікованою більшістю на проміжних етапах переговорів, щоб окремі країни не могли одноосібно блокувати відкриття переговорних кластерів чи інші рішення. Водночас остаточний вступ нової держави до ЄС і надалі потребуватиме згоди всіх країн-членів.