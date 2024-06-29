Орбан хочет, чтобы Трамп приехал на саммит ЕС в ноябре, – СМИ

Глава венгерского правительства Виктор Орбан хочет, чтобы 45-й президент США Дональд Трамп принял участие в неформальном саммите Евросоюза. Мероприятие состоится в Будапеште 7 – 8 ноября.

Об этом пишут в VSquare.

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Орбан хочет убедить Трампа приехать на саммит ЕС

В издании со ссылкой на многочисленные источники в правительстве Венгрии говорится, что Орбан ожидает участия Трампа в саммите Европейского политического сообщества, который также состоится 7 – 8 ноября.

Неназванный дипломат одной из стран ЕС рассказал журналистам, что Орбан соответствующее приглашение мог передать Трампу во время их встречи во Флориде. Она состоялась в этом году в марте.

В VSquare предполагают, что физическое присутствие Трампа на саммите практически невозможно по двум причинам. Одним фактом является то, что 5 ноября в США пройдут президентские выборы, в которых он участвует. Другой момент, который отметили в издании, республиканец не любит дальние поездки.

Однако предполагают, что, вероятно, Трамп отправит короткое видеосообщение или выступит онлайн.

При этом 7 – 8 ноября, вероятнее всего, уже будут известны результаты президентских выборов в США, поэтому Трамп будет либо проигравшим, кандидатом, либо избранным президентом.

Но действующий президент США Джо Байден в любом случае будет занимать эту должность как минимум до января 2025 года. Поэтому даже виртуальное участие Трампа в саммите ЕС стало "беспрецедентным и крайне разрушительным, бросило бы вызов устоявшимся дипломатическим нормам", уточняют в издании. Также это создало бы напряжение как внутри ЕС, так и в администрации Байдена.