Саммит ЕС в Брюсселе: европейские лидеры обсудят защиту украинского неба

В Брюсселе начинается заседание европейских лидеров, во время которого обсудят усиление защиты украинского неба. В частности, премьеры и президенты проведут сегодня двусторонние встречи.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС "офф рекорд", передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Как передает высокопоставленный дипломат, отдельных решений во время саммита не ожидается. Но союзники проведут двусторонние заседания на полях саммита, что ускорит оказание помощи в будущем.

Мы настаиваем на системе противовоздушной обороны, и вы можете ожидать, что это будет обсуждаться либо по крайней мере в кулуарах, либо в зале. Это шаг на пути к эффективному оказанию помощи,

– сказал дипломат.

В своем приглашении президент Европейского совета Шарль Мишель также призвал союзников усилить военную помощь Украине, в том числе и системы ПВО.

"Мы обсудим постоянные нападения России на украинских гражданских и критически важные объекты инфраструктуры, в том числе в энергетическом секторе", – написал Шарль Мишель в письме-приглашении.

Украине нужны системы ПВО