Санкции, гарантии безопасности и заявления Орбана: главные результаты саммита ЕС в Брюсселе

В Брюсселе завершился двухдневный саммит Европейского Совета. Это была последняя встреча на уровне европейских лидеров под председательством Швеции в этом году.

Что решили и обсудили европейские лидеры, передает корреспондентка 24 канала из Брюсселя.

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Еврокомиссия выделила 50 миллиардов евро Украине: Орбан против

Европейские лидеры приветствовали дополнительное выделение 50 миллиардов евро на реконструкцию Украины. Ради этого Еврокомиссия предложила увеличить долгосрочный бюджет ЕС до 2027 года, который иссяк на середине срока. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что в течение последних 16 месяцев полномасштабной войны ЕС выделил из бюджета 30 миллиардов евро на финансовую поддержку Украины.

Венгерский лидер Виктор Орбан выступил против предложения Еврокомиссии усилить финансовую помощь Украине. По словам венгерского премьера, Киев должен отчитаться, куда делись уже выделенные средства.

"Ясно одно, мы, венгры... не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда пошли предыдущие около 70 миллиардов евро", – сказал Орбан.

Лидер Венгрии не удовлетворен тем, что его государство до сих пор не получило средства из фонда, финансируемого за счет предварительного общего кредита европейских стран. Еврокомиссия заблокировала деньги для Будапешта и Варшавы из-за нарушения демократии и несоблюдения верховенства права.

Передача замороженных активов россиян

В ходе двухдневного заседания европейские лидеры обсудили предложение Еврокомиссии по мобилизации активов в пользу Украины и ее будущего.

"Мы, Еврокомиссия, выступим с предложением, и мы здраво сосредоточимся на сверхдоходах от обездвиженных активов российского Центрального банка", – сказала Урсула фон дер Ляен.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, лидеры ЕС поддерживают планы, согласно которым будет наложен налог на прибыль, полученный от активов российского центрального банка на сумму более 200 миллиардов евро. Эти деньги планируется использовать на восстановление Украины, однако ЕС планирует заручиться поддержкой G7.

Однако неизвестно, когда план может быть согласован, поскольку еще предстоит проработать многие технические моменты.

"Не может быть так, что Россия разрушает значительную часть инфраструктуры Украины и не способствует ее восстановлению и реконструкции", – подчеркнула глава Еврокомиссии.

Подготовка к саммиту в Вильнюсе

В первый день заседания европейских лидеров присоединился генсек Альянса Йенс Столтенберг. Во время пресс-конференции президент Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что государства-члены ЕС являются ключевыми участниками дебатов, хотя не все страны являются членами Альянса.

"До предстоящего саммита НАТО осталось всего две недели", – напомнил Шарль Мишель.

Отвечая на вопросы журналистов, премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Венгрия не будет блокировать вступление Швеции в НАТО.

Кроме того, во время ланча со Столтенбергом главы государств и правительств определили рамки по усилению усилий в сфере безопасности и обороны на уровне ЕС. Для Евросоюза усиление военной способности стало одним из главных вопросов в повестке дня после начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, из-за мобилизации военной поддержки для Киева.

ЕС активно наблюдает за ситуацией в России и Белоруссии

В ходе саммита европейские лидеры обсудили бунт Пригожина. Главы государств согласились, что это внутреннее дело России, но они продолжают следить за этим. По словам Шарля Мишеля, события в России продемонстрировали хрупкость, неопределенность и раскол.

Президенты и премьеры обменялись мнениями по ситуации в Беларуси. Государства – члены ЕС будут следить за перемещением ядерного оружия и перемещение ППК "Вагнер" в эту страну.

"Мы стали свидетелями мятежа Вагнера и очевидных трещин, которые появились в путинской системе в эти выходные. Поэтому сейчас пора действительно удвоить нашу поддержку Украины", – сказала президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен.

Гарантии безопасности для Украины

ЕС вместе с государствами-членами выразили готовность содействовать выполнению будущих обязательств Украины в сфере безопасности перед Украиной. Сейчас эти обязательства только обсуждаются. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что гарантии безопасности будут интенсивно обсуждаться в течение следующих недель во время подготовки к Вильнюсскому саммиту. По ее словам, в ходе саммита выделят миллиарды долларов.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что благодаря массивной поддержке со стороны ЕС и НАТО, украинская армия становится ближе к Альянсу.

Фон дер Ляен добавила, что важным элементом для разработки гарантий безопасности являются "впечатляющие реформы", проведенные Киевом, которые направлены на укрепление страны и судебной системы, борьбу с коррупцией, отмывание денег.

"Поскольку Комиссия следит за развитием этих реформ вместе с украинским правительством, я могу засвидетельствовать, что скорость и решительность, с которой они проводятся, впечатляют", – заявила президент Еврокомиссии.

Подрыв Каховской ГЭС и доверие МАГАТЭ

В коммюнике Европейского Совета отметили, что государства-члены ЕС осуждают умышленное разрушение плотины на Каховской ГЭС, что имеет разрушительные гуманитарные, экологические, сельскохозяйственные и экономические последствия. Кроме того, катастрофа ставит под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции.

Государства – члены ЕС готовы оказывать дальнейшую поддержку Украине в дополнение к чрезвычайной помощи, оказываемой через механизм гражданской защиты ЕС. Отмечается, что ЕС полностью поддерживает работу МАГАТЭ, направленную на усиление ядерной безопасности в Украине.

ЕС поддерживает Глобальный саммит мира

ЕС продолжает работать над обеспечением более широкой международной поддержки ключевых принципов и целей украинской "формулы мира", в том числе через предстоящий Глобальный саммит мира. В Евросоюзе отметили, что это отличная основа, чтобы двигаться дальше.

Что касается саммита мира, президент Еврокомиссии подчеркнула, что это решение украинского правительства, когда проводить эту встречу.

"Я хотела бы собрать сильную поддержку с нашей стороны по мирной формуле президента Зеленского", – сказала Урсула фон дер Ляен.

Санкции против России продлят на пол года

Во время Европейского саммита лидеры согласились продлить санкции против России еще на полгода. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter.

Хотя Венгрия и подала запрос на оценку влияния санкций, но согласилась продолжить ограничения.

Вопрос миграции заблокировал первый день саммита

Самым болезненным вопросом для лидеров стало обсуждение реформы миграционной политики. Первый день заседания завершился в час ночи, когда европейские лидеры не смогли найти общее решение. Против предложений выступал венгерский премьер Орбан, а затем его поддержал и польский премьер Матеуш Моравецкий.

Выступая перед журналистами в пятницу, президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что поскольку два из 27 государств – членов выступили против выводов Европейского Совета, окончательное коммюнике не было принято.

Напомним, ранее министры внутренних дел ЕС проголосовали за введение обязательного перемещения мигрантов. В случае нежелания принятия мигрантов государства должны платить сбор в размере 20 000 евро.

Кроме того, в ходе двухдневной встречи европейские политики обсудили ситуацию на Западных Балканах, а также стратегию сотрудничества с Китаем. В частности, в ЕС призывают Пекин повлиять на Москву, чтобы и завершила войну в Украине.