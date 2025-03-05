ЕС готовится к возможному срыву саммита 6 марта пророссийскими лидерами, – СМИ

Европейские лидеры 6 марта соберутся на специальный саммит, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины. В Евросоюзе предполагают, что пророссийская группа политиков может сорвать ключевые решения этой встречи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Пророссийские лидеры могут сорвать саммит ЕС

Накануне саммита лидеры Евросоюза опасаются не только Соединенных Штатов, которые могут навязать соглашение, которое признает почти все требования России, но и стран-членов ЕС. В частности дипломаты уже готовятся к тому, что пророссийская группа лидеров во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном может сорвать весь процесс.

Количество обсуждаемых тем и зловещее отсутствие единства означают, что этот саммит может пойти в разных направлениях. Лидеры будут обдумывать, как они могут быстро перенаправить ресурсы на укрепление национальных армий, и в то же время они будут пытаться продемонстрировать поддержку Украине, например, подтвердив ее путь к членству в ЕС,

– говорится в материале Politico.

Политики также постараются подчеркнуть свое осуждение режима Владимира Путина: вероятно, Европа введет новые санкции.

По словам журналистов, в Евросоюзе сейчас идут дискуссии о предоставлении большей военной поддержки Украине. Чиновники ожидали включения в заявление саммита плана поставки Украине в этом году не менее 1,5 миллиона артиллерийских боеприпасов, а также другого оборудования, в частности систем противовоздушной обороны, ракет и беспилотников.

Хотя окончательное заявление не появится до конца саммита, в последнем проекте, с которым ознакомилось издание, содержится призыв найти способ обеспечить продолжение поставок оружия. Официальные лица заявили, что Венгрия отказывается соглашаться на это.

В проекте заявления также подчеркивается, что Евросоюз "продолжит предоставлять Украине регулярную и предсказуемую финансовую поддержку".

Напомним, ранее Виктор Орбан поддержал Дональда Трампа в споре с Владимиром Зеленским. Премьер-министр Венгрии назвал президента США "сильным", сказав, что "сильные создают мир, слабые – войну".