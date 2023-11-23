Политолог Николай Давыдюк рассказал 24 Каналу, что Си Цзиньпин мог проигнорировать саммит, ведь ему не очень приятно видеть так называемого российского президента. Следует упомянуть, что даже приезжая в Москву, Си уже на следующий день встречался не с Путиным, а с российскими коммунистами.

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Почему Си Цзиньпина не было на саммите G20

Более серьезной причиной для того, чтобы пропустить саммит могли стать отношения между Китаем и Индией, ведь на встрече присутствовал премьер-министр страны Нарендра Моди.

"Джо Байдена также не было, поэтому можно понять, что это такая надщербленная "тусовка". Перед тем Моде не появился на форуме, который возглавлял Си. Это противостояние двух сверхбольших государств, экономик и политических режимов. Моде проигнорировал выступление Си, а теперь китайский лидер поступил так же», – заметил Николай Давидюк.

В течение года Индия была стороной, принимавшей участников G20. В свою очередь Си пытался там вообще не появляться и не поднимать своим присутствием статус этих событий. По мнению политолога, это противостояние продолжится в будущем, а две наиболее заселенные страны могут встретиться даже в более жестком, возможно, военном конфликте.

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Между Индией и Китаем сейчас происходят "жесткие трения". На их границах иногда даже идет стрельба, а Китай уже несколько раз объявлял индийские территории своими. Следует помнить, что Индия и Китай составляют около половины населения всего мира. Из 8 миллиардов человек на планете только в этих двух странах живет 3.

"Пока история контролируемая, но надо понимать, что для противостояния с Китаем Запад может использовать Индию для баланса, давления или сдерживания. Поэтому отсутствие Си гораздо глубже, чем просто игнорирование Путина или реакция на отсутствие Байдена", – подытожил Давидюк.

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