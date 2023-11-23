Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що Сі Цзіньпін міг проігнорувати саміт, адже йому не надто приємно бачити так званого російського президента. Варто згадати, що навіть приїжджаючи у Москву, Сі вже наступного дня зустрічався не з Путіним, а з російськими комуністами.

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Чому Сі Цзіньпіна не було на саміті G20

Серйознішою причиною для того, щоб пропустити саміт могли стати стосунки між Китаєм та Індією, адже на зустрічі був присутній прем'єр-міністр країни Нарендра Моді.

"Джо Байдена також не було, тому можна зрозуміти, що це така надщерблена "тусовка". Перед тим Моді не з'явився на форумі, який очолював Сі. Це протистояння двох надвеликих держав, економік та політичних режимів. Моді проігнорував виступ Сі, а тепер китайський лідер зробив так само", – зауважив Микола Давидюк.

Упродовж року Індія була стороною, яка приймала учасників G20, своєю чергою Сі намагався там взагалі не з'являтися й не підіймати своєю присутністю статус цих заходів. На думку політолога, це протистояння продовжиться в майбутньому, а дві найбільш заселені країни можуть зустрітися навіть у більш жорсткому, можливо, військовому конфлікті.

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Між Індією та Китаєм зараз відбуваються "жорсткі тертя". На їхніх кордонах інколи навіть триває стрілянина, а Китай уже декілька разів оголошував індійські території своїми. Варто пам'ятати, що Індія та Китай становлять майже половину населення всього світу. З 8 мільярдів людей на планеті, лише в цих двох країнах живе 3.

"Наразі історія контрольована, але треба розуміти, що для протистояння з Китаєм Захід може використати Індію для балансу, тиску чи стримування. Тому відсутність Сі набагато глибша, ніж просто ігнорування Путіна чи реакція на відсутність Байдена", – підсумував Давидюк.

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