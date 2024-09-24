Союзники Украины хотят связаться с Путиным: Bloomberg раскрыло детали

Союзники Украины сейчас рассматривают вероятность того, чтобы связаться с российским диктатором Владимиром Путиным. Причиной является отсутствие признаков готовности Москвы к окончанию войны в Украине.

Скорее всего это планируют сделать перед встречей G20, которая состоится в ноябре в Бразилии. Об этом пишет издание Bloomberg.

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Союзники Украины планируют связаться с Путиным

Как рассказали источники Bloomberg, союзники нашего государства обсуждают возможность связаться с Путиным непосредственно перед встречей G20 в Бразилии, в связи с тем, что пока нет признаков, что Россия планирует отступать в войне с Украиной.

В то же время отмечается, что на Западе пытаются снизить ожидания относительно плана победы, который украинский президент Владимир Зеленский представит в США. Они считают, что он не принесет "прорыва" в войне с Россией.

Также, по словам собеседника издания, в неоднократно анонсированном плане якобы нет "настоящих сюрпризов и он кардинально не меняет ситуацию". Другой чиновник назвал план "списком желаний".

Как отмечает Bloomberg, один из союзников считает, что пришло время для нового раунда переговоров с Кремлем. По словам двух чиновников, установить контакт с российским диктатором может Владимир Зеленский или кто-то из партнеров.

В то же время американские чиновники пытаются снизить ожидания относительно одобрения запроса Украины на использование американских ракет дальнего действия для ударов по целям вглубь территории страны-агрессора.

К слову, ранее Владимир Зеленский комментировал намерения Бразилии пригласить Путина на саммит, который состоится в Рио-де-Жанейро в ноябре.