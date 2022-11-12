"Россия должна быть изолирована": США и ЕС будут бойкотировать Кремль на G20

В США заявили, что Россию нужно изолировать на саммите G20. В то же время Евросоюз и Великобритания призвали бойкотировать представителей государства-агрессора.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров не будут встречаться на саммите G20. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

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Никаких контактов с россиянами

Прайс подчеркнул, что с Россией "не может быть так, как всегда", а потому она должна быть изолированной. Чиновник отметил, что Лавров столкнется на саммите с пренебрежением и критикой из-за войны против Украины. Также Прайс упомянул продовольственный шантаж России и нежелание Кремля продолжать зерновое соглашение, когда "остальной мир рискует остаться голодным".

Так что у Блинкена нет желания к какому-либо взаимодействию с Лавровым на саммите.

Великобритания и Европейский Союз призвали партнеров пренебрегать представителями России на саммите, пишет Telegraph. В частности, выйти со встречи, когда на ней выступят россияне.

Что известно о саммите G20

Участие в саммите, который состоится на острове Бали в Индонезии, примет президент Украины Владимир Зеленский. Правда, пока неизвестно, будет ли это онлайн или политик полетит на Бали.

Долгое время царили догадки о том, поедет ли на саммит Владимир Путин. Сам агрессор говорил, что его страну представят "на высоком уровне". Однако, вероятно, глава Кремля не поедет, а вместо него на саммите будет Лавров.

Кстати, Зеленский говорил, что не примет участия в заседании G20, если там будет Путин. Все потому, что наше государство официально отказалось от переговоров с Россией, которую возглавляет Путин.

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