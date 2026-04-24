Прилетит ли Путин в США на саммит G20: в Кремле сделали новое заявление

Кремль официально рассматривает возможность визита Владимира Путина на саммит G20 в США, что может стать самым резонансным событием года. Пока Дональд Трамп называет присутствие российского лидера "полезным", европейские лидеры, в частности Джорджа Мелони, призывают не делать шагов навстречу агрессору.

В Кремле уверены, что решение пригласить Россию на саммит – правильное. Об этом пишет Sky News.

Что известно о возможном визите Путина в Майами на саммит G20?

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может принять участие в саммите G20 в Майами 14 – 15 декабря или же Россию представит другой член официальной делегации. По его словам, независимо от уровня представительства, Россия "будет должным образом представлена" на встрече лидеров крупнейших экономик мира.

Справочно. G20 – это ведущая международная площадка экономического сотрудничества, объединяющая ведущие развитые страны и государства, развивающихся стран. В состав входят 19 стран, а также Европейский Союз и Африканский Союз. Среди участников – США, Китай, Индия, Германия, Франция, Великобритания, Япония, Бразилия, Канада, Италия, Южная Корея, Мексика, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, ЮАР, Аргентина, Австралия и Россия. В 2026 году саммит G20 принимают США, он состоится в Майами

Президент США Дональд Трамп, комментируя возможное участие Путина, назвал его "полезным" для международного диалога, однако выразил сомнение, что российский лидер лично приедет на саммит. Он также вновь упомянул решение об исключении России из формата G8, назвав его "ошибочным" и заявив, что это могло ослабить эффективность переговорной площадки.

В то же время не все мировые лидеры выразили восхищение присутствием Путина на саммите. Несмотря на попытки Вашингтона "нормализовать" присутствие России, европейские союзники настроены скептически. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита на Кипре четко дала понять, что сейчас не время для дипломатических реверансов в сторону Москвы

Я считаю, что сейчас именно тот момент, когда мы должны требовать шагов от России, а не делать их навстречу ей,

– подчеркнула Мелони.

Вопрос участия России в международных форумах остается политически чувствительным на фоне изоляции Москвы после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Западные страны в основном ограничили контакты с российским руководством, однако некоторые международные встречи проходят с участием России.

Как продвигаются мирные переговоры для окончания войны в Украине?

Украина готова вернуться к мирным переговорам в любой момент, несмотря на то, что сейчас процесс фактически приостановлен, в частности из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В то же время Киев настаивает, что возможные встречи не могут происходить на территории России или Беларуси – только на нейтральной площадке.

Как один из таких вариантов ранее рассматривалась Турция. Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о готовности выступить посредником и организовать переговоры между сторонами.

На этом фоне советник Офиса президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала сообщил, что Владимир Зеленский настаивает на прямой встречеи с Владимиром Путиным как ключевом условии для прекращения войны. В то же время, по его словам, российская сторона лишь имитирует готовность к переговорам, считая ситуацию выгодной для себя и не намереваясь прекращать боевые действия.