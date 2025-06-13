Есть шанс все изменить: Зеленский может встретиться с Трампом на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на встречу саммита G7, который состоится 15-17 июня. Есть надежда, что там удастся провести двустороннюю встречу с Дональдом Трампом.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, президент Аналитического центра “Политика” Олег Лесной, отметив, что в Соединенных Штатах уже есть законопроект от сенатора Линдси Грэма о 500% тарифах из-за покупки российских энергоресурсов. Но вокруг этого документа также много проблем.

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Почему Трамп еще не ввел санкции против России

Как отметил Лесной, Трамп пока не готов воспринимать реалии такими, какими они есть. Это касается как Украины, так и того же Китая. Он надеется все разрулить, но ничего не удается.

Уже была информация по законопроекту от Грэма, что Белый дом требует, чтобы оттуда убрали категорические нормы. Трамп не хочет, чтобы он обязательно должен был вводить ограничения.

Американские коллеги говорят, что, когда начнется работа над этим законопроектом, то его могут сделать беззубым. А тогда уже примут,

– отметил Лесной.

Украине важно организовать встречу Зеленского и Трампа на саммите G7. Их предыдущий разговор во время прощания с Папой Франциском принес свои результаты. На этот раз тоже нужно лично донести реалии Трампу.

Встреча в Ватикане переломила на тот момент восприятие Трампа по вопросам завершения войны. Правда, потом это сломалось, когда он поехал домой. Там ему по-другому объясняли ситуацию. Я убежден, что с Трампом нужно общаться исключительно за пределами Овального кабинета. Это место превратилось в театр одного актера, где издеваются над каждым гостем тем или иным способом,

– подчеркнул Лесной.

Добавим, Владимир Зеленский рассчитывает на разговор с Дональдом Трампом на саммите G7. Он попытается выяснить, готов ли президент США ввести санкции против России.