Про це 24 Каналу розповів політолог, президент Аналітичного центру “Політика” Олег Лісний, зауваживши, що у Сполучених Штатах вже є законопроєкт від сенатора Ліндсі Грема про 500% мита через купівлю російських енергоресурсів. Але навколо цього документа також багато проблем.

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Чому Трамп ще не запровадив санкції проти Росії

Як наголосив Лісний, Трамп поки не готовий сприймати реалії такими, якими вони є. Це стосується як України, так і того ж Китаю. Він сподівається усе розрулити, але нічого не вдається.

Вже була інформація щодо законопроєкту від Грема, що Білий дім вимагає, аби звідти прибрали категоричні норми. Трамп не хоче, щоб він обов'язково мусив вводити обмеження.

Американські колеги кажуть, що, коли почнеться робота над цим законопроєктом, то його можуть зробити беззубим. А тоді вже ухвалять,

– зазначив Лісний.

Україні важливо організувати зустріч Зеленського і Трампа на саміті G7. Їхня попередня розмова під час прощання з Папою Франциском принесла свої результати. Цього разу теж потрібно особисто донести реалії Трампу.

Зустріч у Ватикані переломила на той момент сприйняття Трампа щодо питань завершення війни. Щоправда, потім це зламалося, коли він поїхав додому. Там йому по-іншому пояснювали ситуацію. Я переконаний, що з Трампом потрібно спілкуватися винятково за межами Овального кабінету. Це місце перетворилося на театр одного актора, де знущаються з кожного гостя у той чи інший спосіб,

– підкреслив Лісний.

Додамо, Володимир Зеленський розраховує на розмову із Дональдом Трампом на саміті G7. Він спробує вияснити, чи готовий президент США запровадити санкції проти Росії.