Лидеры G7 договорились о противодействии "вооруженной энергетике" России и заранее согласовали коммюнике

В Хиросиме проходит саммит стран "Большой семерки". Лидеры G7 уже договорились о противодействии "вооруженной энергетике" российского агрессора.

Руководители стран G7 приняли план противодействия рискам безопасности. О соответствующем решении договорились на встрече в Хиросиме.

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"Группа семи" приняла план противодействия рискам

В своем заявлении высокие представители отметили, что будут работать вместе, чтобы гарантировать, что попытки использовать экономическую зависимость как оружие, заставляя G7 и партнеров, в частности, малые экономики, выполнять требования и отвечать им, потерпят неудачу и столкнутся с последствиями.

Извлекая уроки из недавних инцидентов использования энергетической и другой экономической зависимости как оружия, мы решительно выступаем против такого поведения,

– подчеркнули лидеры стран G7.

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Как отреагировали в ОП

На очень важное решение стран "Группы семи" уже отреагировал руководитель ОП.

Безопасность, усиление сотрудничества, победа над Россией – это все на G7. Сильные союзники победят,

– подчеркнул Андрей Ермак.

Лидеры G7 уже согласовали коммюнике

Заметим, что члены "Большой семерки" заблаговременно – за день до завершения саммита согласовали общее коммюнике.

В частности, отметили: "Мы еще раз решительно осуждаем агрессивную войну России против Украины, которая является серьезным нарушением международного права, в том числе Устава ООН. Жестокая захватническая война России является угрозой для всего мира вопреки основным нормам, правилам и принципам международного сообщества".

Также отметили, что обязуются усилить дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку для Украины, а еще увеличить расходы России и тех, кто поддерживает войну.

Мы делаем конкретные шаги, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется в условиях незаконной захватнической войны России,

– говорится в коммюнике.