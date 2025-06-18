Зеленский сократил визит в Канаду и возвращается в Украину: он подвел итоги саммита G7

Президент Владимир Зеленский сократил программу визита в Канаду и возвращается в Украину. Он подвел итоги саммита G7 для Украины.

По словам Зеленского Украине удалось достичь конкретных решений по поддержке со стороны партнеров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Какие результаты визита Зеленского на саммит G7

По информации источников Общественного, президент Украины Владимир Зеленский сократил свою программу визита в Канаду, где проходит саммит G7. Сейчас он возвращается домой.

Зеленский подвел итоги саммита для Украины.

Сегодня имеем конкретные решения об увеличении военной поддержки, новые транши помощи за счет замороженных российских активов и дополнительные санкции против того, что питает российскую войну,

– заявил президент.

Он также добавил, что партнеры готовы не только вкладываться в оборону Украины, но и вместе восстанавливать ее после войны.

Он поблагодарил всех, кто "вместе с Украиной строит прочную архитектуру безопасности будущего".