"Сначала прекратите войну": страны ЕС устроили демарш в адрес России на саммите G20 в США, – Politico

Представители европейских стран выразили протест в связи с возвращением России на саммит "Группы двадцати" в американском Эшвилле и отказались фотографироваться вместе с российской делегацией. Министры финансов стран Евросоюза и США прямо призвали российского министра Антона Силуанова немедленно прекратить войну против Украины.

Об этом сообщает Politico.

Как представители G20 отреагировали на возвращение России?

В понедельник, 31 августа, министр финансов России Антон Силуанов принял участие в первом дне переговоров G20 в городе Эшвилл. На полях саммита с ним отдельно встретился министр финансов США Скотт Бессент.

Заместитель министра финансов США по международным вопросам Эрин Браун подтвердила проведение этой встречи. По ее словам, американская сторона обсудила мирный план и подчеркнула необходимость прекращения боевых действий.

Министр Бессент провел продуктивную встречу с министром финансов России и донес до него, что война должна закончиться,

– заявила заместитель министра финансов США по международным вопросам Эрин Браун.

Решение о допуске российского представителя на мероприятие принял Белый дом, объяснив это стремлением поддерживать отношения со всеми странами. В то же время Вашингтон отказался ослаблять экономическое давление на Москву до полного прекращения агрессии.

Когда российский чиновник попытался обсудить возможные сферы сотрудничества, глава американского финансового ведомства решительно прервал его. Скотт Бессент заявил о невозможности каких-либо действий до завершения войны.

Представители европейских государств выразили категорический протест против присутствия россиян на саммите. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль согласовал общую позицию с коллегами и отказался от участия в официальной фотосессии.

В результате совместное фото участников саммита "Группы двадцати" сделали без Антона Силуанова и всей российской делегации. В ходе переговоров немецкий министр также лично призвал российского представителя прекратить войну против Украины.

Решение пригласить российских дипломатов раскритиковала сенатор Джин Шахин, призвав Палату представителей рассмотреть новый пакет санкций. Она подчеркнула необходимость усиления давления на Владимира Путина и его окружение.

Как уже сообщалось ранее, российский министр финансов на протяжении многих лет сталкивается с бойкотом со стороны западных коллег. В 2022 году глава Минфина США Джанет Йеллен демонстративно покинула заседание G20 во время виртуального выступления Силуанова, а в следующем году в Индии публично обвинила Россию в гибели украинцев.