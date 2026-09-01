Про це повідомляє Politico.

Як представники G20 відреагували на повернення Росії?

у понеділок, 31 серпня, міністр фінансів Росії Антон Сілуанов узяв участь у першому дні переговорів G20 у місті Ешвілл. На полях саміту з ним окремо зустрівся міністр фінансів США Скотт Бессент.

Заступниця міністра фінансів США з міжнародних питань Ерін Браун підтвердила проведення цієї зустрічі. За її словами, американська сторона обговорила мирний план і наголосила на необхідності завершення бойових дій.

Міністр Бессент провів продуктивну зустріч із міністром фінансів Росії та доніс до нього, що війна має закінчитися,

– заявила заступниця міністра фінансів США з міжнародних питань Ерін Браун.

Допуск російського представника на захід ухвалив Білий дім, пояснивши це прагненням підтримувати відносини з усіма країнами. Водночас Вашингтон відмовився від пом'якшення економічного тиску на Москву до повного припинення агресії.

Коли російський урядовець спробував обговорити можливі сфери співпраці, очільник американського фінансового відомства рішуче перервав його. Скотт Бессент заявив про неможливість будь-яких дій до завершення війни.

Представники європейських держав висловили категоричний протест проти присутності росіян на саміті. Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль узгодив спільну позицію з колегами та відмовився від участі в офіційній фотосесії.

У результаті спільне фото учасників саміту G20 зробили без Антона Сілуанова та всієї російської делегації. Під час переговорів німецький міністр також особисто закликав російського представника припинити війну проти України.

Рішення запросити дипломатів Росії розкритикувала сенаторка Джин Шахін, закликавши Палату представників розглянути новий пакет санкцій. Вона наголосила на необхідності посилення тиску на Володимира Путіна та його оточення.

Як уже повідомлялося раніше, російський міністр фінансів протягом багатьох років стикається з бойкотом західних колег. У 2022 році очільниця мінфіну США Джанет Єллен показово залишила засідання G20 під час віртуального виступу Сілуанова, а наступного року в Індії публічно звинуватила Росії у загибелі українців.