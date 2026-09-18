В Карпатах стартовал саммит "Карпатской восьмерки" C8 с участием восьми стран и ЕС

В Украине впервые стартовал саммит, объединяющий страны Карпатского региона, и был запущен новый формат C8 – "Карпатская восьмерка". Его участники планируют углублять сотрудничество в сфере безопасности, энергетики, логистики и трансграничной экономики.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно о новом формате "Карпатской восьмерки"?

В Украине проходит учредительный саммит нового регионального формата C8 – "Карпатская восьмерка". В него входят Украина, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Венгрия, Австрия и Сербия.

По словам Зеленского, новый формат должен усилить взаимодействие стран Карпатского региона и создать дополнительный механизм сотрудничества на уровне Европейского Союза. Среди основных направлений называют безопасность, энергетику, развитие логистики, трансграничное экономическое сотрудничество и поддержку общин.

Рад приветствовать лидеров и представителей "Карпатской восьмерки" в украинском Прикарпатье,

– отметил Зеленский.

Лидеры стран прибыли на проходящий в Украине саммит: смотрите видео

Напомним, встреча проходит в Ивано-Франковской области и посвящена углублению регионального сотрудничества, в частности, развитию транспортной инфраструктуры и сообщению между странами Карпатского региона. Прибывший на саммит президент Сербии Вучич заявил, что страна готова приобщаться к развитию железнодорожных и автомобильных маршрутов, в том числе с Румынией, Венгрией, Украиной и Польшей.

Кроме того, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что со времени визита он проведет переговоры с премьером Словакии Робертом Фицо по продлению санкций Евросоюза против России. Туск заявил, что после предварительных консультаций настроен оптимистично по позиции стран Вышеградской группы.