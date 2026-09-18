Роберт Фицо не прибыл в Украину на саммит "Карпатской восьмерки": в чем причина

В Украине стартовал саммит в новом формате – "Карпатской восьмерки". Премьер-министр Словакии сначала планировал приехать на встречу, однако в последний момент изменил свои планы.

Еще в четверг, 17 сентября, он заявил, что прибудет в Украину. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Почему Фицо не приехал?

В Ивано-Франковской области стартовал саммит "Карпатская восьмерка", который продлится с 18 по 20 сентября. Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо не приехал на встречу.

Накануне словацкие СМИ сообщали, что политик планировал прибыть в Украину. Братислава будет представлена на саммите на более низком дипломатическом уровне.

Сам Фицо на пресс-конференции, проходившей за день до начала саммита, также говорил о желании приехать. Кроме того, он заявил, что "не хочет, чтобы в Словакию пришла война из-за "какой-то статьи 5" НАТО".

"РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники, пишет, что визит премьер-министра Словакии действительно готовили. Почему поездка была отменена, могло быть связано с ухудшением состояния здоровья Фицо.

Что известно о саммите?

"Карпатская восьмерка" – это саммит, целью которого является объединение всех государств, регионов и общин Карпатского региона. Он пройдет впервые, инициатором является Владимир Зеленский. Президент Украины заявлял, что инициировал новый формат – C8. Участниками станут:

Украина;

Польша;

Венгрия;

Румыния,

Словакия;

Чехия;

Австрия;

Сербия;

что еще одним участником должен стать ЕС.

Отметим, что по словам Владимира Зеленского, новый формат должен усилить взаимодействие государств Карпатского региона и создать дополнительный механизм сотрудничества на уровне Европейского Союза. В качестве основных направлений называют: безопасность, энергетику, развитие логистики, трансграничное экономическое сотрудничество и поддержку общин.