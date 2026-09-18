Ще у четвер, 17 вересня, він казав про те, що прибуде до України. Про це пишуть українські ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Чому Фіцо не приїхав?

В Івано-Франківській області стартував саміт "Карпатської вісімки", який триватиме 18 – 20 вересня. Проросійський прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не приїхав на зустріч.

Напередодні словацькі ЗМІ повідомляли, що політик планував прибути в Україну. Братислава буде представлена на саміті на нижчому дипломатичному рівні.

Сам Фіцо на пресконференції, що проходила за день до початку саміту також казав про бажання приїхати. Окрім того, він заявив, що "не хоче, щоб у Словаччину прийшла війна через "якусь статтю 5" НАТО".

"РБК-Україна", посилаючись на власні джерела, пише, що візит прем'єр-міністр Словаччини справді готували. Причиною, чому поїздку скасували могло стати погіршення стану здоров'я Фіцо.

Що відомо про саміт?

"Карпатська вісімка" – це саміт, метою якого є об’єднати всі держави, регіони й громади Карпатського регіону. Він проходитиме вперше, ініціатором є Володимир Зеленський. Президент України заявляв, що започаткував новий формат – C8. Учасниками будуть:

Україна;

Польща;

Угорщина;

Румунія,

Словаччина;

Чехія;

Австрія;

Сербія;

ще одним часником має бути ЄС.

Зазначимо, що за словами Володимира Зеленського, новий формат має посилити взаємодію держав Карпатського регіону та створити додатковий механізм співпраці на рівні Європейського Союзу. Основними напрямками називають: безпеку, енергетику, розвиток логістики, транскордонну економічну співпрацю та підтримку громад.