Тогда задачей организации будет не просто помощь Украине, а оборона Европы от российской агрессии. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик и публицист из США Андрей Пионтковский.

К теме Макрон анонсировал дату саммита "коалиции желающих" по Украине: будет ли Зеленский

Донор безопасности Европы

Андрей Пионтковский отметил, что действия команды президента США Дональда Трампа вызвали правильную реакцию в Европе. Теперь они обсуждают, как защищаться от агрессии России. Европейцы понимают, что сейчас их защищает европейская армия, которой является ВСУ, на территории Украины, что ей нужно помогать.

27 марта в Париже создается новая военная организация по отражению российской агрессии в Европе. Членом этой организации "коалиции желающих" должна быть Украина. Тогда эта организация смещается с задачи помощи Украине к задаче обороны Европы от российской агрессии,

– предположил он.

Украина – это донор безопасности Европы. Наше государство 3 года защищает Европу. Поэтому логичным будет создание организации "коалиции желающих" по предложению Парижа, Лондона, Берлина, Киева.

"Задача этой организации объявлена с самого начала – это создание европейской армии. Ядро этой европейской армии – украинские Вооруженные силы. Другой европейской армии у Европы пока нет", – подчеркнул оппозиционер.

По его словам, далее боевые эскадрильи с профессиональными французскими, британскими, шведскими и другими пилотами должны быть отправлены на территорию Украины, на аэродромы Финляндии, Польши, Румынии. Это существенно повлияет на ход войны.

Кроме того, европейцы чувствуют угрозу в случае, если украинская армия потерпит поражение. Поэтому Европе нужно быть готовыми и самим воевать за свою независимость и принять участие в войне в Украине.

Макрон возглавит коалицию

Публицист считает, что свою готовность возглавить "коалицию желающих" с отправкой войск в Украину президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил смелым и ответственным шагом – готовностью распространить "ядерный зонтик" на все страны коалиции. Прежде всего – Германии.

Какой основной инструмент использует Россия в этой войне? Бряцание ядерным оружием, угрозы ядерным ударом. Макрон спокойно ответил, что тоже имеет ядерное оружие. Поэтому Россия не ударит по Франции, потому что получит ответный удар,

– добавил Пионтковский.

Распространение "ядерного зонтика" означает, что Россия никогда не посмеет атаковать Германию, потому что автоматически получит ядерный ответ от Франции. Это касается всех стран, которым Париж предоставляет гарантии.