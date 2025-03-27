Тоді завданням організації буде не просто допомога Україні, а оборона Європи від російської агресії. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик і публіцист зі США Андрій Піонтковський.

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Донор безпеки Європи

Андрій Піонтковський зазначив, що дії команди президента США Дональда Трампа викликали правильну реакцію у Європі. Тепер вони обговорюють, як захищатися від агресії Росії. Європейці розуміють, що зараз їх захищає європейська армія, якою є ЗСУ, на території України, що їй потрібно допомагати.

27 березня у Парижі створюється нова воєнна організація щодо відбиття російської агресії в Європі. Членом цієї організації "коаліції охочих" повинна бути Україна. Тоді ця організація зміщується із завдання допомоги Україні до завдання оборони Європи від російської агресії,

– припустив він.

Україна – це донор безпеки Європи. Наша держава 3 роки захищає Європу. Тому логічним буде створення організації "коаліції охочих" на пропозицію Парижа, Лондона, Берліна, Києва.

"Завдання цієї організації оголошена з самого початку – це створення європейської армії. Ядро цієї європейської армії – українські Збройні сили. Іншої європейської армії у Європи поки немає", – підкреслив опозиціонер.

За його словами, далі бойові ескадрильї з професійними французькими, британськими, шведськими та іншими пілотами повинні бути відправлені на територію України, на аеродроми Фінляндії, Польщі, Румунії. Це суттєво вплине на хід війни.

Крім того, європейці відчувають загрозу у випадку, якщо українська армія зазнає поразки. Тому Європі потрібно бути готовими і самим воювати за свою незалежність та взяти участь у війні в Україні.

Макрон очолить коаліцію

Публіцист вважає, що свою готовність очолити "коаліцію охочих" з відправкою військ в Україну президент Франції Еммануель Макрон підтвердив сміливим та відповідальним кроком – готовністю розповсюдити "ядерну парасольку" на усі країни коаліції. Насамперед – Німеччини.

Який основний інструмент використовує Росія у цій війні? Брязкання ядерною зброєю, погрози ядерним ударом. Макрон спокійно відповів, що теж має ядерну зброю. Тому Росія не вдарить по Франції, бо отримає удар у відповідь,

– додав Піонтковський.

Розповсюдження "ядерної парасольки" означає, що Росія ніколи не посміє атакувати Німеччину, бо автоматично отримає ядерну відповідь від Франції. Це стосується усіх країн, яким Париж надає гарантії.