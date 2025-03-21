Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Макрона, який він написав у соцмережі X(раніше твітер).

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Коли буде саміт "коаліції охочих"

Макрон повідомив, що саміт "коаліції охочих" відбудеться наступного четверга, 27 березня, за участі Зеленського.

Наступного четверга в Парижі ми проведемо саміт "коаліції охочих" за присутності Президента Володимира Зеленського. Ця зустріч відбудеться після зустрічі начальників генеральних штабів у Парижі минулого тижня та сьогоднішньої зустрічі заступників начальників оперативних штабів у Лондоні,

– зазначив Макрон.

За словами лідера Франції, учасники завершать роботу з підтримки української армії і побудови стійкої і витривалої військової моделі для запобігання майбутнім російським вторгненням.

Ми також визначимо гарантії безпеки, які можуть надати європейські сили. Ми хочемо захистити мир,

– додав Макрон.

Нагадаємо, на початку тижня, 17 березня, між Кіром Стармером і Дональдом Трампом відбулася телефонна розмова. Прем'єр Британії під час розмови розповів президенту США про ініціативу "коаліції охочих".