Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Макрона, которое он написал в соцсети X (ранее твитер).

Смотрите также Ядерный зонтик Франции: Макрон заявил рассказал о новых Rafale и ядерной гиперзвуковой ракете

Когда будет саммит "коалиции желающих"

Макрон сообщил, что саммит "коалиции желающих" состоится в следующий четверг, 27 марта, с участием Зеленского.

В следующий четверг в Париже мы проведем саммит "коалиции желающих" в присутствии Президента Владимира Зеленского. Эта встреча состоится после встречи начальников генеральных штабов в Париже на прошлой неделе и сегодняшней встречи заместителей начальников оперативных штабов в Лондоне,

– отметил Макрон.

По словам лидера Франции, участники завершат работу по поддержке украинской армии и построения устойчивой и выносливой военной модели для предотвращения будущих российских вторжений.

Мы также определим гарантии безопасности, которые могут предоставить европейские силы. Мы хотим защитить мир,

– добавил Макрон.

Напомним, в начале недели, 17 марта, между Киром Стармером и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Премьер Британии во время разговора рассказал президенту США об инициативе "коалиции желающих".