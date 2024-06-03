Об этом 24 Каналу сказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что Саммит мира несколько изменит повестку дня в глобальной политике.

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Что важно на Саммите мира

Ус отметил, что главное, чтобы на Саммите мира был сигнал, что не только Европа и США поддерживают Украину, но и другие страны. В частности, чтобы на нем присутствовали страны Глобального Юга. Все еще не исключено участие Саудовской Аравии и Китая.

По его словам, пока трудно моделировать итоги Саммита мира из-за значительного количества вариаций, которое может быть во время его проведения. А когда уже будет понятно, кто там будет, тогда можно будет что-то точнее говорить.

Но самое главное, чтобы был сигнал, что не только Европа и США стоят за Украиной, что есть гораздо больше стран, которые хотят, чтобы проблемы решались,

– сказал Ус.

Он отметил, что очень хорошим сигналом был обмен пленными несколько дней назад. И это закладывает определенную основу для положительных ожиданий от Саммита мира.

По его мнению, этот саммит несколько изменит повестку дня в глобальной политике и Украине надо будет лучше подготовиться к этим изменениям.

Что ждать от саммита G7

Главный консультант Национального института стратегических исследований считает, что на саммите G7 будет обсуждаться не только вопрос передачи Украине доходов от замороженных российских активов, а также будут заложены основы для судьбы активов и, возможно, даже будут обсуждаться механизмы.

По его словам, уже есть предложение по выпуску ценных бумаг под российские замороженные активы. Это будут долговые обязательства России, а эту же сумму выделят Украине. В то же время России для возвращения к торговле с usual надо быть погасить долговые обязательства перед странами, которые сделают этот шаг.

Думаю, что здесь будет прогресс по этому механизму,

– заявил Ус.

Он отметил, что Владимиру Зеленскому стоит быть на саммите G7, а затем отбыть на Саммит мира в Швейцарию. Там в расширенном кругу будут обсуждать возможности, которые Саммит мира может дать для завершения войны и возврата всех украинских территорий.

Что известно о Саммите мира: главное