Про це 24 Каналу сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що Саміт миру дещо змінить порядок денний у глобальній політиці.

Читайте також Дії безпрецедентно масштабні: Кулеба відреагував на спроби Росії зірвати Саміт миру

Що важливо на Саміті миру

Ус зазначив, що головне, щоб на Саміті миру був сигнал, що не лише Європа і США підтримують Україну, а й інші країни. Зокрема, щоб на ньому були присутні країни Глобального Півдня. Усе ще не виключена участь Саудівської Аравії та Китаю.

За його словами, наразі важко моделювати підсумки Саміту миру через значну кількість варіацій, яка може бути під час його проведення. А коли вже буде зрозуміло, хто там буде, тоді можна буде щось точніше говорити.

Але найголовніше, щоб був сигнал, що не лише Європа і США стоять за Україною, що є значно більше країн, які хочуть, щоб проблеми розв'язувались,

– сказав Ус.

Він зауважив, що дуже гарним сигналом був обмін полоненими декілька днів тому. І це закладає певне підґрунтя для позитивних очікувань від Саміту миру.

На його думку, цей саміт дещо змінить порядок денний у глобальній політиці й Україні треба буде краще підготуватися до цих змін.

Чого чекати від саміту G7

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень вважає, що на саміті G7 обговорюватиметься не лише питання передачі Україні прибутків від заморожених російських активів, а також будуть закладені основи для долі активів і, можливо, навіть обговорюватимуться механізми.

За його словами, вже є пропозиція щодо випуску цінних паперів під російські заморожені активи. Це будуть боргові зобов'язання Росії, а цю саму суму виділять Україні. Водночас Росії для повернення до торгівлі з usual треба бути погасити боргові зобов'язання перед країнами, які зроблять цей крок.

Думаю, що тут буде прогрес по цьому механізму,

– заявив Ус.

Він зауважив, що Володимиру Зеленському варто бути на саміті G7, а потім відбути на Саміт миру в Швейцарію. Там у розширеному колі обговорюватимуть можливості, які Саміт миру може дати для завершення війни і повернення Україною всіх територій.

Що відомо про Саміт миру: головне