Об этом 24 канала рассказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Такой саммит не свидетельствует об изменении позиции Украины, скорее, об ее укреплении.

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В феврале 2023 Украина планирует на площадке ООН провести саммит ради мира.

Цель саммита

Божко предположил, что это может быть ответом на запрос части стремящихся западных элит, чтобы Украина озвучила определенную готовность к переговорам.

Эта площадка будет использована для того, чтобы озвучить украинские кондиции, которые могут начать эти переговоры. То есть, что нужно Киеву, чтобы мы серьезно начали говорить о таком процессе,

– отметил Божко.

По его словам, мы не услышим ничего существенно нового или изменения позиции Украины. Вероятно, будет повторено все то, о чем уже говорили, о чем говорил Владимир Зеленский на саммите Большой двадцатки.

О чем будет говорить Украина на саммите мира: смотреть видео

Условия переговоров

Речь идет о полном выводе всех российских войск из всех у оккупированных украинских территорий, выплаты репараций, выдача военных преступников, полный обмен военнопленными: всех на всех тому подобное.

Ряд постулатов, которые очевидно для нынешнего российского руководства будут неприемлемы,

– добавил Божко.

Так Украина покажет, что не отказывается от переговоров, убежден спикер, и предоставит четкие, прозрачные условия, которые для мира в целом будут выглядеть достаточно справедливо. Ведь среди них не будет ничего, что нарушает устоявшиеся на Западе консенсусы.

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