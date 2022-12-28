В Кремле заявляют, что любой мирный план Украины якобы "должен учитывать вхождение в состав России новых субъектов". Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует 24 канал.
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Россияне не хотят уходить с оккупированных украинских земель
Пока нет ни одного "мирного плана" Украины, давайте начнем с этого. Опять же не может существовать ни один "мирный план" Украины, не учитывающий сегодняшних реалий с российской территории, с вхождением в состав России новых регионов – четырех,
– нагло заявил Песков.
Он подчеркнул, что "ни один план, не учитывающий эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть принятым".
Другие цинические заявления Пескова
- Недавно Дмитрий Песков завуалированно отметил, что кровопролитная война будет продолжаться. И что ни на чьих условиях о мире Россия говорить не собирается.
- Также пресс-секретарь Путина уверял, что его диктатор общался с военными объединенного штаба вражеских войск, хотя не сказал, где именно он расположен.
- Ранее Песков заявлял, что Путин якобы приедет на Донбасс. Однако когда именно это произойдет – он не уточнил.
- Кстати, в ноябре Песков говорил, что переговоры между Россией и Украиной сейчас невозможны.