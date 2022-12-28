У Кремлі заявляють, що будь-який мирний план України нібито "має враховувати входження до складу Росії нових суб'єктів". Про це повідомив прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков, інформує 24 канал.

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Росіяни не хочуть йти з окупованих українських земель

Поки немає жодного "мирного плану" України, давайте почнемо з цього. Знову ж таки не може існувати жодний "мирний план" України, який не враховує сьогоднішніх реалій з російської території, з входженням до складу Росії нових регіонів – чотирьох,

– нахабно заявив Пєсков.

Він наголосив, що "жодний план, який не враховує ці реалії, не може претендувати на те, щоб бути ухваленим".

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