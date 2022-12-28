Про це 24 каналу розповів голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Такий саміт не свідчить про зміну позиції України, радше про її зміцнення.

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В лютому 2023 року Україна планує на майданчику ООН провести саміт заради миру.

Мета саміту

Божко припустив, що це може бути відповіддю на запит частини західних еліт, які прагнуть, аби Україна озвучила певну готовність до перемовин.

Цей майданчик буде використаний для того, щоб озвучити українські кондиції, які можуть почати ці перемовини. Тобто що потрібно Києву, щоб ми серйозно почали говорити про такий процес,

— зазначив Божко.

За його словами, ми не почуємо нічого істотно нового чи зміни позиції України. Ймовірно буде повторено все те, про що уже говорили, про що говорив Володимир Зеленський на саміті Великої двадцятки.

Про що говоритиме Україна на саміті миру: дивитись відео

Умови для переговорів

Мовиться про повне виведення усіх російських військ з усіх у купованих українських територій, виплати репарацій, видача військових злочинців, повний обмін військовополоненими: всіх на всіх тощо.

Низку постулатів, які очевидно для теперішнього російського керівництва будуть неприйнятними,

– додав Божко.

Так Україна покаже, що не відмовляється від перемовин, переконаний спікер, і надасть чіткі, прозорі умови, які для світу загалом будуть виглядати достатні справедливо. Адже серед них не буде нічого, що порушує усталені на Заході консенсуси.

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