Путин в Пекине просил Си Цзиньпина о трех вещах, в частности не участвовать в Саммите мира, – FT

Во время своего визита в Пекин российский глава Владимир Путин просил своего китайского коллегу Си Цзиньпина о нескольких вещах. Одна из них была не участвовать в Саммите мира, который должен состояться 15 – 16 июня в Швейцарии.

Кроме того, журналисты Financial Times, со ссылкой на собственные источники, написали, что попытка России заключить с Китаем соглашение по строительству газопровода "Сила Сибири – 2" потерпела неудачу. Это произошло из-за разногласий в ценовой политике и количества газа, который Пекин намерен закупать у Москвы.

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Путин и Си не договорились о цене на газ и его объеме

Авторы материала отметили, что жесткая позиция Пекина по трубопроводу демонстрирует то, как вторжение России в Украину делает президента России Путина все более зависимым от китайского лидера Си Цзиньпина по экономической поддержке.

По данным собеседников издания, Китай хочет покупать российский газ по цене, близкой к российским внутренним ценам, которые сильно субсидируются. Также Пекин готов покупать лишь небольшую часть газа относительно запланированной годовой мощности трубопровода в 50 миллиардов кубических метров.

И хотя Россия выразила уверенность в достижении соглашения по "Силе Сибири – 2" "в ближайшем будущем", однако источники Financial Times сообщили, что переговоры зашли в тупик из-за отсутствия главы "Газпрома" Алексея Миллера во время майского визита российского президента Путина в Пекин.

Путин также просил лидера Китая не ехать на Саммит мира

По изданию, Путин также обратился к китайскому лидеру еще с двумя основными просьбами по поводу усиления активности китайских банков в России и о неучастии Китая в мирной конференции в Швейцарии в июне.

Уже в пятницу Китай объявил, что пропустит украинский саммит в Женеве. Два источника FT заявили, что Пекин и Москва обсуждают вопрос о выделении одного или нескольких банков, которые будут финансировать торговлю компонентами для российской оборонной промышленности, что почти гарантированно обернется для них американскими санкциями.

Источники издания также сообщили, что заключение соглашения о строительстве трубопровода между Россией и Китаем все еще остается отдаленной перспективой. Также сообщается, что предложенное сотрудничество с китайскими банками намного меньше по объему, чем та, которую изначально просила Россия.

По мнению Александра Габуева из Центра Карнеги в Берлине, неспособность России заключить соглашение подчеркивает изменение динамики в отношениях с Китаем. По словам эксперта, война, продолжающаяся в Украине, похоже, подняла Китай на позицию большего влияния, сделав его старшим партнером в двусторонних отношениях между двумя странами.

Обратите внимание! Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин в пятницу, 31 мая, подтвердила, что Пекин не будет участвовать в Глобальном саммите мира. Мао Нин отметила, что Китай будет "продолжать по-своему продвигать мирные переговоры".