В швейцарском Бюргенштоке 15 июня стартовал Саммит мира. В конференции принимают участие 92 страны, Совет Европы, ОБСЕ, Организация американских государств, а также все ключевые институты ЕС.
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Почему Гросси отказался от участия
Во время интервью журналисты прямо спросили Гросси, будет ли он участвовать в Саммите мира.
Нет, я не буду принимать непосредственного участия,
– четко ответил гендиректор МАГАТЭ.
Он прокомментировал, что такое решение является стремлением МАГАТЭ "не смешивать политические соображения с технической работой".
В рамках очень осторожного подхода и недопущения смешивания политических соображений с нашей технической работой, мы не собираемся присутствовать там,
– объяснил Рафаэль Гросси.
В противовес гендиректор МАГАТЭ добавил, что якобы "был на связи" в процессе подготовки саммита с министром энергетики Украины Германом Галущенко, а также провел встречу с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом.
Я выразил министру иностранных дел Швейцарии надежду, что роль агентства будет обсуждаться и что важность и усиление его независимой технической работы будет поддержано,
– подытожил он.
На Саммите мира будут обсуждать ядерную безопасность
- Украина вынесла на саммит только 3 главных вопроса. Речь идет об обсуждении по трем пунктам "формулы мира" – ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное измерение, поэтому очевидно присутствие всех вовлеченных организаций является важным.
- Интересно, что ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил поддержку дальнейшему развития атомной отрасли в Украине. Также отдельное внимание уделили оккупированной россиянами крупнейшей атомной электростанции в Европе – Запорожской АЭС (ЗАЭС). В то же время от непосредственного участия в саммите Гросси отказался.
- Владимир Зеленский заявлял, что Саммит мира будет успешным при двух условиях. Прежде всего, нужно перестать бояться Россию и приехать в Швейцарию. Он добавил, что это лишь первый шаг к завершению войны, но весь мир должен показать, что действительно поддерживает Украину.