У швейцарському Бюргенштоці 15 червня стартував Саміт миру. У конференції беруть участь 92 країни, Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав, а також всі ключові інституції ЄС.

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Чому Гроссі відмовився від участі

Під час інтерв'ю журналісти прямо запитали Гроссі, чи братиме він участь у Саміті миру.

Ні, я не братиму безпосередньої участі,

– чітко відповів гендиректор МАГАТЕ.

Він прокоментував, що таке рішення є прагненням МАГАТЕ "не змішувати політичні міркування з технічною роботою".

У рамках дуже обережного підходу і недопущення змішування політичних міркувань з нашою технічною роботою, ми не збираємося бути присутніми там,

– пояснив Рафаель Гроссі.

На противагу гендиректор МАГАТЕ додав, що нібито "був на зв'язку" у процесі підготовки саміту з міністром енергетики України Германом Галущенком, а також провів зустріч з главою МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

Я висловив міністру закордонних справ Швейцарії сподівання, що роль агентства буде обговорюватися і що важливість та посилення його незалежної технічної роботи буде підтримано,

– підсумував він.

На Саміті миру обговорюватимуть ядерну безпеку