У швейцарському Бюргенштоці 15 червня стартував Саміт миру. У конференції беруть участь 92 країни, Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав, а також всі ключові інституції ЄС.
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Чому Гроссі відмовився від участі
Під час інтерв'ю журналісти прямо запитали Гроссі, чи братиме він участь у Саміті миру.
Ні, я не братиму безпосередньої участі,
– чітко відповів гендиректор МАГАТЕ.
Він прокоментував, що таке рішення є прагненням МАГАТЕ "не змішувати політичні міркування з технічною роботою".
У рамках дуже обережного підходу і недопущення змішування політичних міркувань з нашою технічною роботою, ми не збираємося бути присутніми там,
– пояснив Рафаель Гроссі.
На противагу гендиректор МАГАТЕ додав, що нібито "був на зв'язку" у процесі підготовки саміту з міністром енергетики України Германом Галущенком, а також провів зустріч з главою МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассісом.
Я висловив міністру закордонних справ Швейцарії сподівання, що роль агентства буде обговорюватися і що важливість та посилення його незалежної технічної роботи буде підтримано,
– підсумував він.
На Саміті миру обговорюватимуть ядерну безпеку
- Україна винесла на саміт лише 3 головні питання. Йдеться про обговорення за трьома пунктами "формули миру" – ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір, тому вочевидь присутність усіх залучених організацій є важливою.
- Цікаво, що раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив підтримку подальшому розвитку атомної галузі в Україні. Також окрему увагу приділили окупованій росіянами найбільшій атомній електростанції в Європі – Запорізькій АЕС (ЗАЕС). Водночас від безпосередньої участі у саміті Гроссі відмовився.
- Володимир Зеленський заявляв, що Саміт миру буде успішним за двох умов. Перш за все, потрібно перестати боятися Росію і приїхати до Швейцарії. Він додав, що це лише перший крок до завершення війни, але весь світ повинен показати, що дійсно підтримує Україну.