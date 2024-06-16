06:15, 16 июня

Журналисты пишут, что Киев прибегает к стратегии "гнуться, но не ломаться". Украина стремится выиграть время, пока не получит больше западного вооружения и боеприпасов на фронте.

Украина развернула оборонную стратегию "эластичной ленты", чтобы выиграть время, пока она не будет лучше вооружена и обеспечена. Делая болезненный выбор отступить на лучше защищенные позиции, украинские войска могут бороться эффективнее и спасать личный состав,

– заявили военные.

В то же время аналитики объясняют, что в такой стратегии время играет на пользу и можно уступить небольшую территорию, однако впоследствии получить больше.