В Украине почти два с половиной года идет полномасштабная война. Какие весомые события на фронте и международной арене произошли в течение нового дня вооруженного противостояния, передает 24 Канал.
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Активность россиян на Времовском направлении увеличилась втрое, говорит Генштаб
В течение 15 июня,активность российских оккупантов на Времовском направлении увеличилась втрое. Агрессор десять раз штурмовал передний край обороны в районах Водяного, Урожайного и Старомайорского. Ситуация напряженная. Принимаются меры по стабилизации обстановки.
Украина использует стратегию "эластичной ленты" в обороне, – АР
Журналисты пишут, что Киев прибегает к стратегии "гнуться, но не ломаться". Украина стремится выиграть время, пока не получит больше западного вооружения и боеприпасов на фронте.
Украина развернула оборонную стратегию "эластичной ленты", чтобы выиграть время, пока она не будет лучше вооружена и обеспечена. Делая болезненный выбор отступить на лучше защищенные позиции, украинские войска могут бороться эффективнее и спасать личный состав,
– заявили военные.
В то же время аналитики объясняют, что в такой стратегии время играет на пользу и можно уступить небольшую территорию, однако впоследствии получить больше.
СМИ узнали текст совместного коммюнике Саммита мира
По данным Reuters, в нем говорится, что страны – участницы Саммита мира имеют общие позиции по трем вещам:
- недопустимость использования ядерного оружия. Украинские атомные станции, в частности Запорожская, должны работать под полным контролем Украины и МАГАТЭ;
- свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам Черного и Азовского морей являются критически важными. "Продовольственную безопасность никоим образом нельзя использовать как оружие".
- Военнопленные должны быть обменены путем "все на все", а депортированные и незаконно перемещенные украинские дети должны быть возвращены в Украину.