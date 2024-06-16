В Україні майже два з половиною роки точиться повномасштабна війна. Які вагомі події на фронті та міжнародній арені відбулися протягом нового дня збройного протистояння, передає 24 Канал.
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Активність росіян на Времівському напрямку збільшилася втричі, каже Генштаб
Протягом 15 червня,активність російських окупантів на Времівському напрямку збільшилася втричі. Агресор десять разів штурмував передній край оборони в районах Водяного, Урожайного та Старомайорського. Ситуація напружена. Вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.
Україна використовує стратегію "еластичної стрічки" в обороні, – АР
Журналісти пишуть, що Київ вдається до стратегії "гнутись, але не ламатись". Україна прагне виграти час, поки не отримає більше західного озброєння і боєприпасів на фронті.
Україна розгорнула оборонну стратегію "еластичної стрічки", щоб виграти час, поки вона не буде краще озброєна та забезпечена. Роблячи болісний вибір відступити на краще захищені позиції, українські війська можуть боротися ефективніше та рятувати особовий склад,
– заявили військові.
Водночас аналітики пояснюють, що в такій стратегії час грає на користь й можна поступитися невеликою територією, проте згодом отримати більше.
ЗМІ довідалися текст спільного комюніке Саміту миру
За даними Reuters, у ньому йдеться, що країни – учасниці Саміту миру мають спільні позиції щодо трьох речей:
- недопустимість використання ядерної зброї. Українські атомні станції, зокрема Запорізька, мають працювати під повним контролем України та МАГАТЕ;
- вільне, повне та безпечне торгове судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів є критично важливими. "Продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю".
- Військовополонені мають бути обміняні шляхом "всі на всі", а депортовані та незаконно переміщені українські діти мають бути повернуті в Україну.