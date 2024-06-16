06:15, 16 червня

Журналісти пишуть, що Київ вдається до стратегії "гнутись, але не ламатись". Україна прагне виграти час, поки не отримає більше західного озброєння і боєприпасів на фронті.

Україна розгорнула оборонну стратегію "еластичної стрічки", щоб виграти час, поки вона не буде краще озброєна та забезпечена. Роблячи болісний вибір відступити на краще захищені позиції, українські війська можуть боротися ефективніше та рятувати особовий склад,

– заявили військові.

Водночас аналітики пояснюють, що в такій стратегії час грає на користь й можна поступитися невеликою територією, проте згодом отримати більше.