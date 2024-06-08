Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что страна-агрессор обеспокоена этим саммитом. На мероприятии будут рассматривать, в частности, вопрос депортированных в Россию украинских детей и возвращение пленных по формуле "всех на всех".

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Что говорит диктатор

Между тем Владимир Путин во время общения с иностранными журналистами не случайно рассказывал о количестве пленных россиян в Украине и пленных украинцев в России. Однако, у российского диктатора "свои цифры".

"Он очень подробно об этом говорил. Он признал, что есть потери россиян в Украине. То есть, не все домой возвращаются в России живыми. Это тоже примечательная такая деталь", – отметил Клочок.

Между тем в СМИ распространяется информация, что Саудовская Аравия якобы не будет участвовать в Саммите мира. Однако эта страна вместе с Катаром имеют не последнюю роль в возвращении депортированных детей и украинских военнопленных. Россия также не отрицает, что Саудовская Аравия очень эффективный посредник.

Тогда риторический вопрос – почему их не будет на саммите в Швейцарии? Почему им там не быть, если абсолютно логично, что они там должны быть? Но распространяется информация о том, что их не будет. Для Путина любая такая повестка дня или любые вопросы, которые являются чувствительными, сразу появляются у него в риторике,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Какие угрозы для Путина

Если примут документ, который обяжет диктатора решить вопрос возвращения всех пленных, он вряд ли он это сделает. Впрочем, глава Кремля не может не считаться с теми странами, с которыми он сейчас сотрудничает.

"Поэтому он пытается подорвать статус. Где-то, возможно, кого-то и убеждать аргументами, что "не надо посещать или не отправляйте своих представителей на это мероприятие". Для него, понятно, что это мероприятие неудобное", – подчеркнул Валерий Клочок.

В этих вопросах второй стороной является Россия. То есть разные страны будут апеллировать к Владимиру Путину и ставить ему неудобные вопросы. Диктатору наплевать, что он ведет войну России против Украины. Он считает это якобы "правильным".

Однако, значительной степени способность вести войну зависит от сотрудничества России с Китаем и Саудовской Аравией. Между тем каждая страна имеет свой рычаг влияния.

"Мы увидим чем будет "бить" сверху и будут ли у него аргументы после этого саммита. Он ищет механизмы давления и влияния, но количество стран, которые приобщаются к этому собранию и их статус – очень высок. Поэтому сорвать он точно не может, но рефлексировать будет однозначно", – добавил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Саммит мира: что известно