Про це 24 Каналу заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що країна-агресорка стурбована цим самітом. На заході розглядатимуть, зокрема, питання депортованих до Росії українських дітей та повернення полонених за формулою "усіх на всіх".

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Що говорить диктатор

Тим часом Владімір Путін під час спілкування з іноземними журналістами не випадково розповідав про кількість полонених росіян в Україні та полонених українців у Росії. Однак, у російського диктатора "свої цифри".

"Він дуже детально про це говорив. Він визнав, що є втрати росіян в Україні. Тобто не всі додому повертаються в Росії живими. Це теж примітна така деталь", – наголосив Клочок.

Тим часом у ЗМІ поширюється інформація, що Саудівська Аравія нібито не братиме участі у Саміті миру. Однак ця країна разом з Катаром мають не останню роль у поверненні депортованих дітей та українських військовополонених. Росія також не заперечує, що Саудівська Аравія дуже ефективний посередник.

Тоді риторичне запитання – чому їх не буде на саміті у Швейцарії? Чому їм там не бути, якщо абсолютно логічно, що вони там повинні бути? Але поширюється інформація про те, що їх не буде. Для Путіна будь-який такий порядок денний або будь-які питання, які для нього є чутливими, відразу з'являються у нього в риториці,

– сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Які загрози для Путіна

Якщо ухвалять документ, який зобов'яже диктатора розв'язати питання повернення усіх полонених, він навряд чи це зробить. Утім, очільник Кремля не може не рахуватися з тими країнами, з якими він нині співпрацює.

"Тому він намагається і підірвати статус. Десь, можливо, когось і переконувати аргументами, що "не треба відвідувати або не відправляйте своїх представників на цей захід". Для нього, зрозуміло, що цей захід незручний", – наголосив Валерій Клочок.

У цих питаннях другою стороною є Росія. Тобто різні країни апелюватимуть до Владіміра Путіна і ставитимуть йому незручні питання. Диктатору начхати, що він веде війну Росії проти України. Він вважає це нібито "правильним".

Однак, значною мірою спроможність вести війну залежить від співпраці Росії з Китаєм та Саудівською Аравією. Тим часом кожна країна має свій важіль впливу.

"Ми побачимо чим буде "бити" зверху і чи будуть в нього аргументи після цього саміту. Він шукає механізми тиску й впливу, але кількість країн, які долучаються до цього зібрання і їхній статус дуже високий. Тому зірвати він точно не може, але рефлексувати буде однозначно", – додав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Саміт миру: що відомо