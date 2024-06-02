Саудівська Аравія не планує брати участь в організованому Україною саміті миру. Інформацію про це отримали від джерел в Ер-Ріяді. дипломатичних колах.
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Причина – відсутність Росії
Причиною такого рішення Саудівської Аравії нібито є те, що на саміті миру в Швейцарії не буде присутня Росія. Водночас офіційно Саудівська Аравія не заявляла про свою відсутність.
Раніше Швейцарія заявляла про бажання запросити Росію на самі миру.
Китай заявив, що не братиме участі у саміті миру
- У п'ятницю, 31 травня, Пекін підтвердив, що не братиме участі в Глобальному саміті миру і буде "продовжувати по-своєму просувати мирні переговори". Про це заявила прессекретар Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.
- Вона припустила, що "3 елементи, запропоновані Китаєм, не будуть виконані". Відповідно до її слів, є очевидний розрив між організацією зустрічі та тим, що відстоює Китай, а також універсальними очікуваннями міжнародної спільноти.
- Водночас там заявили, що продовжать просувати мирні переговори по-своєму, підтримувати зв'язок з усіма сторонами та спільно напрацьовувати умови для політичного врегулювання "української кризи".