Украинский лидер сказал журналистам 16 июня после пресс-конференции, что деоккупация станции приблизилась. Кстати, гендиректор МАГАТЭ не принимал участия в Саммите мира, хотя одним из трех главных вопросов была ядерная безопасность, пишет 24 Канал.
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Что сказал Зеленский об изменениях на ЗАЭС после Саммита мира
Владимир Зеленский ответил на вопрос, приблизилась ли деоккупация ЗАЭС после Саммита мира.
Будут встречи... Да, приблизилась. Все это признают, что должна быть деоккупация Запорожской станции. Дипломатическим путем. Встречаться полностью на платформе, как я вам сказал, в одной из стран, где будет обсуждаться ядерная безопасность,
– заявил Зеленский.
Он пояснил, что будет выписываться пошаговый план.
"Ну, это наша цель", – сказал украинский лидер.
Зеленский объяснил ситуацию по ЗАЭС: смотрите видео
Относительно сроков, когда это может произойти, президент не сказал.
На Саммите мира говорили о ядерной безопасности: коротко
- На Саммите мира в Швейцарии 15 – 16 июня обсуждали три ключевые темы из формулы мира Зеленского. В частности, говорилось о ядерной и продовольственной безопасности, а также освобождение всех военнопленных.
- В итоговом коммюнике по итогам Саммита мира говорится о том, что использование ядерного оружия в войне в Украине недопустимо.
- В документе прописано, что атомные электростанции и установки, в частности Запорожская АЭС, должны работать безопасно под полным суверенным контролем Украины и надзором МАГАТЭ.
- Кстати, гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что он не участвовал в Саммите мира из-за желания не смешивать политические аспекты с технической работой агентства.