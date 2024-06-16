Украинский лидер сказал журналистам 16 июня после пресс-конференции, что деоккупация станции приблизилась. Кстати, гендиректор МАГАТЭ не принимал участия в Саммите мира, хотя одним из трех главных вопросов была ядерная безопасность, пишет 24 Канал.

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Что сказал Зеленский об изменениях на ЗАЭС после Саммита мира

Владимир Зеленский ответил на вопрос, приблизилась ли деоккупация ЗАЭС после Саммита мира.

Будут встречи... Да, приблизилась. Все это признают, что должна быть деоккупация Запорожской станции. Дипломатическим путем. Встречаться полностью на платформе, как я вам сказал, в одной из стран, где будет обсуждаться ядерная безопасность,

– заявил Зеленский.

Он пояснил, что будет выписываться пошаговый план.

"Ну, это наша цель", – сказал украинский лидер.

Зеленский объяснил ситуацию по ЗАЭС: смотрите видео

Относительно сроков, когда это может произойти, президент не сказал.

На Саммите мира говорили о ядерной безопасности: коротко