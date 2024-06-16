Український лідер сказав журналістам 16 червня після пресконференції, що деокупація станції наблизилась. До речі, гендиректор МАГАТЕ не брав участі в Саміті миру, хоч одним з трьох головних питань була ядерна безпека, пише 24 Канал.

Дивіться також Росія може використати ЗАЕС як шантаж: чому Гроссі не приїхав на Саміт миру

Що сказав Зеленський про зміни на ЗАЕС після Саміту миру

Володимир Зеленський відповів на питання, чи наблизилась деокупація ЗАЕС після Саміту миру.

Будуть зустрічі… Так, наблизилась. Все це визнають, що має бути деокупація Запорізької станції. Дипломатичним шляхом. Зустрічатимуться повністю на платформі, як я вам сказав, в одній із країн, де обговорюватиметься ядерна безпека,

– заявив Зеленський.

Він пояснив, що виписуватиметься покроковий план.

"Ну, це наша мета", – сказав український лідер.

Зеленський пояснив ситуацію щодо ЗАЕС: дивіться відео

Щодо термінів, коли це може статись, президент не сказав.

На Саміті миру говорили про ядерну безпеку: коротко